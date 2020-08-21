У Німеччині назвали 'межею нахабства' погрози США 'Північному потоку-2'

У Німеччині розкритикували США через загрозу "Північному потоку-2".

Лист із погрозами американських сенаторів на адресу німецького порту Мукран у місті Засніц, який допомагає в будівництві "Північного потоку-2", є "межею нахабства".

Про це заявив в інтерв'ю Sueddeutsche Zeitung бургомістр німецького міста Франк Крахт.

Він назвав "першим нахабством" американські санкції проти компаній, чиї судна займалися укладанням труб газопроводу.

"Друге нахабство – це загроза санкцій з боку трьох сенаторів на адресу компаній, будь-яким чином пов'язаних з "Північним потоком", а також окремих співробітників цих компаній", – додав бургомістр.

На його думку, Німеччина повинна довести всьому світові, що її не можна залякати. Водночас Крахт висловив надію на якнайшвидшу добудову трубопроводу, зазначивши, що дії США "вносять велику плутанину в європейський бізнес".

США і низка європейських держав виступають проти спорудження російського газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу. Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Санкції США вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи й відкликати свої кораблі. У Росії вважають за можливе завершити роботи з допомогою власних суден, серед них називають трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 липня Сенат Конгресу США схвалив свою версію проєкту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

6 серпня сенатори США пригрозили оператору німецького порту Мукран "фінансовим руйнуванням" у разі продовження робіт над "Північним потоком-2".

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