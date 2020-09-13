У Німеччини є шість способів для відмови від проєкту "Північний потік-2" – ЗМІ

Obozrevatel Економіка 08:26, 13.09.2020 Оновлено: 09:27, 13.09.2020

У Німеччини є шість способів, за допомогою яких вона може відмовитися від проєкту "Північний потік-2".

Як написало видання Politico, першим варіантом є тиск Берліна на Федеральне морське і гідрографічне агентство та Регіональне гірське управління Штральзунда, щоб ті відкликали видані дозволи на будівництво. Але це дасть можливість для оператора газопроводу Nord Stream 2 AG подати в суд на Німеччину, а збиток може досягти вартості самого трубопроводу – близько 9,5 мільярда євро.

За версією видання, другий спосіб – спостереження Німеччиною за ходом судового процесу з неурядовими організаціями, які виступають проти будівництва "Північного потоку-2". Ще одним варіантом, на думку журналістів, може стати національне обмеження на імпорт російського газу.

Як відзначив ЗМІ, Німеччина може відмовитися від проєкту "Північний потік-2", наполягаючи на санкціях Євросоюзу або надавши можливість США ввести обмежувальні заходи. Останнім способом журналісти назвали заборону трубопроводу отримати остаточне "зелене світло", мова йде про ускладнення з отриманням ліцензії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Німеччині вважали помилкою заклики до зупинки будівництва російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2". Водночас МЗС країни все ще розглядає зупинку як спосіб покарання Росії. Раніше Берлін закликали ввести санкції проти нього через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

ОМОН жорстко затримав білорусок на "жіночому марші" в центрі Мінська. Відео

Береза зловив Єрмака на приховуванні правди про підсумки зустрічі щодо Донбасу в Берліні

Аферисти політичного жанру у Берліні за гроші українців

Верещук – про "польот" з парасолькою: ні секунди не шкодую, мені подобається ідея

Кремль продовжує шантаж Зеленського