У Німеччини є шість способів для відмови від проєкту "Північний потік-2" – ЗМІ

У Німеччини є шість способів, за допомогою яких вона може відмовитися від проєкту "Північний потік-2".

Як написало видання Politico, першим варіантом є тиск Берліна на Федеральне морське і гідрографічне агентство та Регіональне гірське управління Штральзунда, щоб ті відкликали видані дозволи на будівництво. Але це дасть можливість для оператора газопроводу Nord Stream 2 AG подати в суд на Німеччину, а збиток може досягти вартості самого трубопроводу – близько 9,5 мільярда євро.

За версією видання, другий спосіб – спостереження Німеччиною за ходом судового процесу з неурядовими організаціями, які виступають проти будівництва "Північного потоку-2". Ще одним варіантом, на думку журналістів, може стати національне обмеження на імпорт російського газу.

Як відзначив ЗМІ, Німеччина може відмовитися від проєкту "Північний потік-2", наполягаючи на санкціях Євросоюзу або надавши можливість США ввести обмежувальні заходи. Останнім способом журналісти назвали заборону трубопроводу отримати остаточне "зелене світло", мова йде про ускладнення з отриманням ліцензії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Німеччині вважали помилкою заклики до зупинки будівництва російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2". Водночас МЗС країни все ще розглядає зупинку як спосіб покарання Росії. Раніше Берлін закликали ввести санкції проти нього через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

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