У Німеччині допустили санкції щодо "Північного потоку-2" для РФ через отруєння Навального

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас допустив, що країна може змінити свою позицію до Росії щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

За його словами, на це може вплинути відмова РФ від розслідування отруєння політика Олексія Навального. Про це повідомляє DW.

"Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо "Північного потоку-2", – заявив Маас.

За його словами, поки уряд Німеччини не пов'язував отруєння опозиційного російського політика з питаннями щодо "ПП-2". На цьому, зокрема, наголосила канцлерка ФРН Ангела Меркель, підкресливши, що газопровід має бути добудовано.

Зі свого боку Маас визнав, що припинення будівництва "Північного потоку-2" завдасть шкоди німецьким і європейським компаніям. Він нагадав, що в проєкті задіяно понад 100 компаній із 12 європейських країн, приблизно половина з них – із Німеччини.

Також міністр заявив, що звужувати дискусію довкола тиску на Кремль винятково до теми реалізації "Північного потоку-2" – "у цьому випадку неправильно". Утім, він попередив, що якщо в найближчі декілька днів із російського боку не буде жодних дій, пов'язаних із розслідуванням отруєння Навального, Берліну "доведеться провести консультації з партнерами щодо відповіді".

"Якщо ми замислюємося про санкції, то вони мають бути якомога більш адресними", – попередив глава МЗС Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про необхідність задіяти ефективні механізми впливу на Кремль через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Серед них – застосування санкцій і перегляд політики щодо будівництва "Північного потоку-2".

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