"У Нефьодова не виходить": журналісти заявили про саботаж боротьби з корупцією на митниці

До бюджету України з боку митниці стало надходити менше грошей, ніж раніше і чим було заплановано після призначення главою ГТС Максима Нефьодова.

Про це йдеться в сюжеті програми "Гроші". Відзначається, що митниця може приносити щорічно 5 мільярдів доларів, якщо зламати всі корупційні схеми на кордоні.

Журналісти припускають, що у Нефьодова "не виходить дати відсіч корупції на кордоні", оскільки контрабандисти нібито нелегально платять митникам, а не в бюджет.

"Корупції навіть більше: такі висновки можна зробити, спираючись на дані ради бізнес-омбудсменів України. В цю незалежну структуру протягом трьох місяців, коли митницею керує Нефьодов, від підприємців надійшло на 42% більше скарг про проблемну роботі митниці, ніж в минулому кварталі", - сказано в сюжеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нефедов заявляв, що до кінця 2019 року в Україні розроблять стратегію цифрової трансформації Митної служби. Це дозволить контролювати рух товарів і виявляти схеми незаконного ввезення.

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