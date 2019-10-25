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25 жовтня • оновлено в 21:29
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"У Нефьодова не виходить": журналісти заявили про саботаж боротьби з корупцією на митниці

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До бюджету України з боку митниці стало надходити менше грошей, ніж раніше і чим було заплановано після призначення главою ГТС Максима Нефьодова.

Про це йдеться в сюжеті програми "Гроші". Відзначається, що митниця може приносити щорічно 5 мільярдів доларів, якщо зламати всі корупційні схеми на кордоні.

Журналісти припускають, що у Нефьодова "не виходить дати відсіч корупції на кордоні", оскільки контрабандисти нібито нелегально платять митникам, а не в бюджет.

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"Корупції навіть більше: такі висновки можна зробити, спираючись на дані ради бізнес-омбудсменів України. В цю незалежну структуру протягом трьох місяців, коли митницею керує Нефьодов, від підприємців надійшло на 42% більше скарг про проблемну роботі митниці, ніж в минулому кварталі", - сказано в сюжеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нефедов заявляв, що до кінця 2019 року в Україні розроблять стратегію цифрової трансформації Митної служби. Це дозволить контролювати рух товарів і виявляти схеми незаконного ввезення.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Максим Нефьодов
Місце
Україна
Тег
Державна митна служба України
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