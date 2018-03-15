У НБУ з'явився новий глава: що про нього відомо

15 березня Верховна Рада проголосувала за звільнення Валерії Гонтаревої з поста глави Національного банку України.

Відразу після цього Рада призначила на посаду голови НБУ Якова Смолія, який був виконуючим обов'язки глави регулятора.

За проект відповідної постанови проголосували 247 депутатів.

Що відомо про тепер вже повноцінного главу Нацбанку? Читайте на "Обозревателе".

Він закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю прикладна математика. Є кандидатом економічних наук.

25 квітня 2014 року Яків Смолій був призначений заступником глави НБУ. До його компетенції належала розробка і реалізація стратегії і політики Нацбанку в сфері розвитку інформаційної інфраструктури, регулювання діяльності платіжних систем і безготівкових розрахунків, а також здійснення нагляду за платіжними системами і системами розрахунків. Він курирував сім департаментів.

26 березня 2015 року Смолій увійшов до Міжвідомчої робочої групи з координації повернення в Україну коштів, отриманих злочинним шляхом колишніми чиновниками. У 2016 році він був в.о. першого заступника голови НБУ, займаючи посаду, яка стала вакантною після відходу з НБУ Олександра Пісарука. У жовтні 2016 року Рада Нацбанку затвердила його на посаді першого заступника голови НБУ.

У квітні 2017 року голова Нацбанку Гонтарева оголосила про відставку. Вона пішла в неоплачувану відпустку в кінці літа. А через кілька днів з'явилася інформація, що пост керівника Нацбанку займе або глава правління Райффайзен Банк Аваль Володимир Лавренчук, або Смолій. У підсумку вибір припав саме на нього. Його кандидатуру підтримав і президент Петро Порошенко

До 15 березня він керував регулятором як виконуючий обов'язки.

Як повідомляв "Обозреватель", Смолій заявляв, що основним його завданням на посаді голови регулятора буде формування стабільної фінансової системи.