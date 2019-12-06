У НБУ визнали провал із курсом гривні

Рада Національного банку України визнала неефективною діяльність правління регулятора в частині формування та реалізації валютно-курсової політики в 2019 році.

У зв’язку з цим Рада НБУ розробила низку рекомендацій. Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

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Зокрема були схвалені наступні пункти:

Задіяти всі засоби та методи грошово-кредитної політики з метою пом’якшення монетарної політики Національного банку.

Оновити стратегію управління золотовалютними резервами та графік поповнення золотовалютних резервів на середньострокову перспективу.

Підготувати та надати сценарій розгортання ситуацій на валютному ринку внаслідок можливого виходу власників-нерезидентів ОВДП з України та план дій НБУ щодо політики курсоутворення та валютного регулювання у разі його реалізації.

Здійснити оцінку ефектів від приєднання до мережі Clearstream та ситуації на міжнародних фінансових ринках у збільшенні попиту нерезидентів на ОВДП.

Здійснити/актуалізувати дослідження щодо впливу зміни обмінного курсу на споживчу інфляцію в Україні.

Надати оцінку реального обмінного/реального ефективного обмінного курсу відносно розрахункового рівноважного рівня.

Проаналізувати вплив розриву реального курсу на динаміку показників зовнішньої торгівлі, промисловості, інфляції.

Нівелювати вплив корегування відкритої короткої валютної позиції в банківській системі через використання індексованих цінних паперів.

Рада Національного банку України визнала неефективною діяльність правління регулятора

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 грудня Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,93 грн/$. Це є максимальним значенням за період з січня 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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