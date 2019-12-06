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6 грудня • оновлено в 09:16
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У НБУ визнали провал із курсом гривні

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Рада Національного банку України визнала неефективною діяльність правління регулятора в частині формування та реалізації валютно-курсової політики в 2019 році.

У зв’язку з цим Рада НБУ розробила низку рекомендацій. Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

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Зокрема були схвалені наступні пункти:

  • Задіяти всі засоби та методи грошово-кредитної політики з метою пом’якшення монетарної політики Національного банку.

  • Оновити стратегію управління золотовалютними резервами та графік поповнення золотовалютних резервів на середньострокову перспективу.

  • Підготувати та надати сценарій розгортання ситуацій на валютному ринку внаслідок можливого виходу власників-нерезидентів ОВДП з України та план дій НБУ щодо політики курсоутворення та валютного регулювання у разі його реалізації.

  • Здійснити оцінку ефектів від приєднання до мережі Clearstream та ситуації на міжнародних фінансових ринках у збільшенні попиту нерезидентів на ОВДП.

  • Здійснити/актуалізувати дослідження щодо впливу зміни обмінного курсу на споживчу інфляцію в Україні.

  • Надати оцінку реального обмінного/реального ефективного обмінного курсу відносно розрахункового рівноважного рівня.

  • Проаналізувати вплив розриву реального курсу на динаміку показників зовнішньої торгівлі, промисловості, інфляції.

  • Нівелювати вплив корегування відкритої короткої валютної позиції в банківській системі через використання індексованих цінних паперів.

Рада Національного банку України визнала неефективною діяльність правління регулятора

Рада Національного банку України визнала неефективною діяльність правління регулятора

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Теги
національний банк України гривня долар
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