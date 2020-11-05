У НБУ розповіли, як борються із коронакризою в Україні

Глава Національного банку Кирило Шевченко заявив, що Україна сильно постраждала від пандемії коронавірусу (понад 400 тисяч випадків зараження і 7,5 тисячі жертв). Це створює серйозні проблеми для сектора фінансових послуг країни, ставлячи під загрозу виживання бізнесу і загрожує втратою робочих місць.

"Щоб протистояти цій кризі НБУ ухвалив широкий спектр заходів щодо зниження турбулентності на українському фінансовому ринку, що закладає основи для відновлення економіки. НБУ ухвалив низку ключових заходів, включаючи надання дешевого фінансування для підприємств шляхом зниження конкретної процентної ставки, підтримуючи ліквідність і розширюючи базу фондування банків", – пише Шевченко в колонці для Eureporter.

НБУ підтримує ключову процентну ставку на рекордно низькому рівні – 6% рік. Україна лідирує серед ринків, що розвиваються у зниження ключової процентної ставки після пандемії.

У результаті середньозважена процентна ставка за корпоративними кредитами в гривні впала нижче 10% у серпні. Середньозважена процентна ставка за гривневими вкладами населення також впала нижче 10%.

Шевченко зазначив, що НБУ ввів допоміжні кредити для банків, щоб підтримати економіку в умовах кризи.

"НБУ вже видав 640 мільйонів євро у вигляді цих кредитів. Крім того, ми розширили список прийнятної застави, яку банки можуть надати під позики від центрального банку. До цього списку входять корпоративні облігації і муніципальні облігації із державною гарантією. Нарешті, ми ухвалили новий фінансовий інструмент – процентні свопи – який дозволить банкам продовжувати платити НБУ за низькими відсотковими ставками в доступному для огляду майбутньому", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.