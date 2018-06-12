У НБУ розповіли, що чекає на економіку України

Національний банк розраховує, що зростання української економіки в поточному році складе 3-3,5%.

"За нашими прогнозами, ВВП виросте на 3-3,5%. Ми хотіли б, щоб ці темпи були вищими, особливо з огляду на істотне зниження обсягів виробництва в кризовий період", - заявив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук, передає "Укрінформ".

За його словами, економіка потребує нових імпульсів, і такими імпульсами могли б бути структурні та інституційні реформи, які закладені в програму співробітництва з Міжнародним валютним фондом.

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Представник НБУ також відзначив, що Україні протягом кількох років належить фінансувати значні обсяги зовнішніх запозичень.

"Хотілося б, щоб рефінансування залучення нових кредитів здійснювалося на вигідних умовах за прийнятною процентною ставкою. Для цього теж потрібно відновити співпрацю з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями", - резюмував Ваврищук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україні передрекли різке зростання економіки.