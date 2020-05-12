В Україні прибуток банківської системи за березень 2020 року становив усього 97 млн грн на тлі різкого зростання обсягів відрахувань до резервів, що в 43 рази нижче, ніж за березень 2019 року (4,21 млрд грн).

Про це йдеться в травневому огляді Національного банку України.

Водночас прибуток банківського сектору в першому кварталі цього року був на 24% вищим супроти аналогічного періоду минулого року та становив 15,97 млрд грн, майже 65% з якого сформував державний ПриватБанк.

У НБУ також передбачили різке погіршання фінансового результату банківського сектору 2020 року.

Варто зазначити, що в Україні протягом останніх трьох років банки показували високу прибутковість.

Банкам пророкують збитки

Втім, Нацбанк вважає, що більшість фінустанов зможе пройти цю кризу без залучення додаткового капіталу.

За прогнозом, до кінця 2020 року умови роботи банківського сектору істотно погіршаться. Зокрема, карантинні обмеження та пов'язане з ними падіння економіки тимчасово скоротять попит на банківські послуги.

"Комісійні доходи банків, порівнюючи з минулорічними показниками, ймовірно, знизяться. Попит на інвестиційні кредити впав і не відновиться до кінця року. Зате попит на кредити на фінансування оборотного капіталу залишатиметься постійним і почне рости на етапі відновлення економіки", – йдеться в звіті.

На думку НБУ, для фінустанов важливо продовжити кредитувати населення. Також, імовірно, знизиться вартість позик.

Нацбанк зазначив, що кількість збиткових банків за перший квартал 2020-го зросла з шести до 14, а їхній сукупний збиток становить 2,7 млрд грн.

В Україні з 28 квітня для того, щоб перевести суму від 5 тис. грн, знадобиться пройти ідентифікацію. OBOZREVATEL детально пояснював, як діятимуть нові правила.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!