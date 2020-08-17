У НБУ пояснили, як мінімалка в 5 тисяч грн вплине на зростання цін

Підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень, заплановане на 1 вересня 2020 року, не спричинить істотного ефекту на ціни, як це було у 2017 році.

Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Зараз через загальний низький попит в умовах коронакризи цей ефект на ціни буде істотно меншим, ніж у 2017 році. Рівень заощаджень населення знизився, а підприємства поки зберігають досить песимістичні очікування і не прогнозують зростання продажів", – пояснив він.

За його словами, підвищення мінімалки підтримає внутрішній попит, а, відповідно, і економіку на етапі відновлення.

"Є ще один дуже важливий показник, я про нього мимохіть говорив – коєфіцієнт заощаджень населення. Починаючи з 2019 року, і ситуація з коронавірусом дуже прискорила цей процес, ми маємо негативний показник накопичень населення. Це означає, якщо говорити простою мовою, що з доходів люди не відкладають, а навпаки "проїдають" старі накопичення. Тут ми, як Національний банк, як державний орган в спеціальному статусі не можемо ігнорувати цей тренд", – прояснив Шевченко.

Він пояснив, що в НБУ мають намір у разі інфляції згладжувати її монетарними методами.

"Повірте, я за останні два тижні побачив масу досліджень на цю тему, абсолютно різних. Деякі кажуть, що зовсім не має впливу на інфляцію, коли підвищення йде за рахунок фіскальних механізмів. Я з цим не згоден, але таке підвищення не дає істотного прямого ефекту на інфляцію", – підсумував глава НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає підвищення мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн вже з 1 вересня 2020 року.

Це питання парламент розгляне на позачерговому засіданні 25 серпня.

Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка має зрости з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021 року – до 6000 грн, з 1 липня 2021 року – до 6500 грн.