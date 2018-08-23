В НБУ пояснили ситуацію з цінами в Україні

Національний банк України прогнозує в серпні зниження споживчих цін у порівнянні з липнем, а також уповільнення зростання вартості продуктів у річному вимірі.

Інформацію озвучив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб із посиланням на попередні оцінкові дані. За його словами, очікується, що за підсумками серпня інфляція в річному вимірі буде нижче 9%, передає "Інтерфакс-Україна".

Сологуб пояснив, що Національний банк збирає такі попередні дані, щомісяця відстежуючи ціни на товари і послуги, що входять до споживчого кошика, у роздрібних інтернет-магазинах.

За його словами, масив онлайн-даних, які збирає НБУ, охоплює кілька роздрібних інтернет-магазинів, які, окрім онлайн-платформ, мають широку мережу оффлайн-супермаркетів у п'яти найбільших містах країни (Київ, Харків, Дніпро, Одеса і Львів).

Ці супермаркети та їхні онлайн-платформи пропонують широкий асортимент продуктів харчування, напоїв, алкогольних і тютюнових виробів. Масив даних охоплює до 46% споживчого кошика України і включає понад 130 компонентів індексу споживчих цін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за останні 10 місяців подорожчали популярні продукти: борошно, ковбаси, соняшникова олія, молоко, хліб, вершкове масло, капуста, свинина, яловичина, цибуля, макарони, картопля.