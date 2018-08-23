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В НБУ пояснили ситуацію з цінами в Україні

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Національний банк України прогнозує в серпні зниження споживчих цін у порівнянні з липнем, а також уповільнення зростання вартості продуктів у річному вимірі.

Інформацію озвучив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб із посиланням на попередні оцінкові дані. За його словами, очікується, що за підсумками серпня інфляція в річному вимірі буде нижче 9%, передає "Інтерфакс-Україна".

Сологуб пояснив, що Національний банк збирає такі попередні дані, щомісяця відстежуючи ціни на товари і послуги, що входять до споживчого кошика, у роздрібних інтернет-магазинах.

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За його словами, масив онлайн-даних, які збирає НБУ, охоплює кілька роздрібних інтернет-магазинів, які, окрім онлайн-платформ, мають широку мережу оффлайн-супермаркетів у п'яти найбільших містах країни (Київ, Харків, Дніпро, Одеса і Львів).

Ці супермаркети та їхні онлайн-платформи пропонують широкий асортимент продуктів харчування, напоїв, алкогольних і тютюнових виробів. Масив даних охоплює до 46% споживчого кошика України і включає понад 130 компонентів індексу споживчих цін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за останні 10 місяців подорожчали популярні продукти: борошно, ковбаси, соняшникова олія, молоко, хліб, вершкове масло, капуста, свинина, яловичина, цибуля, макарони, картопля.

Читайте всі новини по темі "Ціни на продукти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ціни на продукти
Місце
Україна
Об'єкт
НБУ
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