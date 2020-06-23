У НБУ пояснили, чому падіння економіки України не збіглося з прогнозом

В Україні в I кварталі 2020 року реальний ВВП скоротився на 1,3% в річному вимірі, незважаючи на те, що прогнозувалося падіння на 0,5%.

Як повідомляє пресслужба НБУ, головною причиною стали карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу.

Загалом НБУ назвав такі причини падіння економіки України:

негативний вплив карантинних обмежень на сектори послуг;

стрімке падіння інвестицій;

поглиблення падіння споживання державного сектору на тлі складної фіскальної ситуації;

сповільнення зростання приватного споживання;

сповільнення зростання експорту на тлі послаблення зовнішнього попиту.

"Фактичне падіння економіки було суттєвішим за оцінку Національного банку, опубліковану в Інфляційному звіті за квітень 2020 року (0,5%). Це пов’язано з повільнішим зростанням споживчого та інвестиційного попиту в цей період, ніж очікувалося", – сказано в повідомленні.

Вагомим фактором падіння ВВП було падіння інвестицій на 21,4% в річному вимірі. У НБУ зазначають, що такі значні темпи падіння інвестицій востаннє спостерігалися під час кризи 2014-2015 років.

"До початку коронакризи українські підприємства мали позитивні ділові очікування. Більшість підприємств очікувала поліпшення свого фінансового стану, зростання інвестиційних видатків на будівельні роботи, машини, обладнання та інвентар. Проте очікування не виправдалися, зокрема, через коронакризу", – пояснили в Нацбанку.

У I кварталі 2020 року вперше з 2016 року великі та середні підприємства сформували чистий збиток у сумі 4,9 млрд грн. Частка збиткових підприємств зросла до 41% проти 27% у І кварталі 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МВФ заявили, що падіння ВВП України за підсумками квітня 2020 року становитиме не 7,7%, як прогнозувалося раніше, а 8,2%. А ось зростання зарплат за підсумками року рекордно знизиться.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства очікує відновлення зростання економіки України в жовтні-грудні 2020 року.