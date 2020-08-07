Зеленський задумав підняти мінімалку: українці розбагатіють чи це стане новим тягарем для країни

Президент Володимир Зеленський днями внесе до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень – на 267 гривень. Так, підняти мінімалку можуть уже цього року, якщо монобільшість затвердить документ на позачерговому засіданні в серпні.

Водночас у НБУ оприлюднили позицію, яка прямо суперечить задекларованому курсу Офісу президента. Заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб попередив, що нібито підвищення мінімальної зарплати стане для України тягарем для бюджету – вплине на держборг та інфляцію.

OBOZREVATEL розібрався, як насправді вплине на українців підвищення мінімалки.

Якщо парламент підтримає президентський законопроєкт, українці вже цього року зможуть отримувати не менш ніж 5 тисяч гривень (без вирахування податків).

За словами заступниці голови Офісу президента Юлії Ковалів, на цій базі плануватиметься бюджет на 2021 рік, який відповідно до закону уряд подасть до парламенту до 15 вересня цього року.

У 2021 році мінімальну зарплату підвищать удвічі:

з 1 січня 2021-го – 6000 грн;

з 1 липня 2021-го – 6500 грн.

Колишній міністр соціальної політики Андрій Рева в коментарі OBOZREVATEL заявив, що підвищення мінімалки варто розцінювати виключно як позитив, а Сологубу після такої заяви, на думку Реви, не місце в НБУ.

"Практика, яка була у нас (Кабмін Гройсмана. – Ред.), коли ми в 2017 році підвищили зарплату вдвічі, показала, що це має абсолютно позитивний ефект на всі сфери життя українців", – зазначив колишній міністр.

Він пояснив, що насамперед такий крок боляче вдарить по "тіньовиках" – тих, хто оформив усіх своїх співробітників (і навіть керівників) на мінімалку і так економить на сплаті податків до бюджету. Відповідно, менше платежів надходить і до Пенсійного фонду.

"Якщо ми говоримо про тих, хто платить "білу" зарплату, то у них працівників, що мають мінімальну заробітну плату, дуже мало. Тобто на них це не відіб'ється. А "тіньовики", серед яких у нас 75% працівників дрібних і середніх підприємств, включно з 80 тисячами керівників, заробітну плату декларують на рівні мінімальної. Ясно, що в конвертах вони отримують додаткові гроші", – пояснив Рева.

Підвищення мінімальних окладів призводить не до зменшення зарплат, а до збільшення надходжень до Державного бюджету та Пенсійного фонду. Зокрема, через те, що мінімалку в 2020 році так і не підвищили до 5,5 тисяч гривень, у нас і існують колосальні недонадходження в бюджет, зазначає ексміністр.

На думку Реви, зараз влада вже має підвищити мінімальну зарплату до 6 тисяч гривень, щоб частково перекрити дефіцит держбюджету.

"Я не знаю пана Сологуба, але я завжди ці заяви розцінюю з позиції того, кому це вигідно. Вигідно це "тіньовикам", які платять офіційно мінімальну зарплату і з неї платять податки, а все інше платять у "конвертах". То їм будь-яке підвищення мінімальної зарплати невигідне. Потрібно пам'ятати, що в нашій країні, крім "тіньовиків", є ще вчителі, лікарі, працівники культури, військові, пенсіонери, про яких треба думати", – вважає ексміністр соцполітики.

На кому відіб'ється підвищення мінімалки

З огляду на те, що в Україні досить швидко ростуть ціни, пояснив аналітик Єгор Комов, таке зростання в кращому разі дасть змогу самим малозабезпеченим зберегти свій рівень доходів.

Пенсії. Водночас зросте і пенсія для тих, хто виконав вимоги щодо стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) і кому вже виповнилося 65 років. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менш як 40% мінімалки.

з 1 січня 2021 року – 2400 грн;

з 1 липня 2021 року – 2600 грн.

Податки. Зараз із мінімальної зарплати потрібно заплатити 1960 грн податків, а вже після підвищення – 2075 грн. Підвищення мінімалки приведе до виведення частини бізнесу з тіні. Що ж стосується підприємств, які влаштували своїх співробітників на повну ставку і платять їм "білу" зарплату, їх підвищення не торкнеться. Сума податків для них ніяк не зміниться.

Зарплати. Підвищення мінімалки до 5000 грн торкнеться небагатьох (насамперед лікарів та інших бюджетників, які насправді отримують мінімалку). Їхній дохід збільшиться всього на 277 грн. А ось підвищення мінімалки до 6500 грн в 2021-му відіб'ється на 37% працівників. Саме стільки українців, згідно з даними Держстату, нині отримують менше від зазначеної суми.

У Мінфіні вже сказали, що гроші на підвищення зарплати в 2020 році знайшли. А от кошти на два етапи підвищень у 2021 році ще шукають.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, державний бюджет отримає зростання відрахувань, проте водночас доведеться більше витратити на заробітні плати бюджетників. Чи підвищувати тарифну сітку і як впровадити таке підвищення, у Мінфіні ще не вирішили.

"Звичайно, це вплине на економічну динаміку, на фонд оплати праці, на інфляцію. Але сьогодні я не можу вам сказати загалом про ефект від цього кроку. Тому що тут з погляду балансу бюджету вигоду отримують місцеві бюджети (тому що в них осідає більша частина ПДФО) і Пенсійний фонд, а державний бюджет виграє тільки частково, тому що бюджетна сфера істотно виросте. І тут питання: як ми це будемо вводити? Чи підвищуватимемо ми перший тарифний розряд, в якому обсязі?" – сказав Марченко.

При цьому сам міністр фінансів погодився: підвищувати мінімальну зарплату потрібно, однак попередньо варто прорахувати майбутні витрати і вплив на бюджет та економіку країни.