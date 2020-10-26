Членам Ради НБУ не обмежували зарплати на час карантину – ЗМІ

Обмеження зарплат держчиновникам 10 мінімалками (47 тис. грн) на період карантину не поширювалося на членів Ради Національного банку.

Про це йдеться у матеріалі "Економічної правди". Цю інформацію виданню підтвердив член Ради Нацбанку Віктор Козюк.

Зазначається, що рішення про те, аби не обмежувати розмір грошових винагород членам Ради Національного банку ухвалило правління НБУ.

"Стаття закону передбачала перелік посад та осіб, на кого поширюються обмеження. Формальних застережень, що вона поширюється на членів Ради НБУ, там справді не було. Ніхто не знає, у чому причина цього", — повідомив він.

Кого стосувались обмеження на розмір зарплат чиновників

Відповідно до закону, парламент запровадив обмеження щодо розміру виплат держслужбовцям на час карантину у сумі, що не має перевищувати 10 мінімальних зарплат, встановлених станом на 1 січня 2020 року (тобто 47 230 грн на місяць). Його поширили на службових та посадових осіб Нацбанку. Однак члени Ради НБУ не є ані тими, ані іншими.

"Питання винагород членів Ради НБУ було винесене на засідання, і Рада проголосувала рекомендувати правлінню Нацбанку діяти відповідно до закону. У правління не було законодавчих підстав інтерпретувати норму закону так, щоб обмежити розмір виплат членам Ради", — додав Козюк.

У Національному банку відмовилися озвучити розмір винагород членів Ради НБУ у 2020 році. Відповідно до фінансової звітності НБУ за 2019 рік, щомісяця член Ради Нацбанку отримував близько 133 тисяч гривень. Якщо припустити, що цього року розмір винагород не змінювався, то члени Ради Нацбанку щомісяця заробляли майже втричі більше, ніж посадовці в інших органах влади чи державних компаніях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, якими також були урізані зарплати державних службовців, зокрема – суддів.

Пізніше Конституційний суд України ухвалив рішення щодо постанови Кабінету міністрів про введення карантинних обмежень. Згідно з ним, був визнаний неконституційним закон про внесення змін держбюджету на 2020 рік, а провадження стосовно документу уряду було закрито.

28 серпня Конституційний суд України визнав незаконним обмеження зарплат чиновників на час дії карантину, яке було встановлено законом про внесення змін до державного бюджету.

16 вересня Кабмін зняв карантинне обмеження зарплат у 47 тис. грн для членів правління та наглядових рад державних ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку.

3 жовтня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3991, ухвалення якого дає можливість Кабінету міністрів скасувати обмеження максимальних заробітних плат для чиновників.