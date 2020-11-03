У НБУ назвали найкраще 'заспокійливе' для валютного ринку України

Виконання всіх зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом і продовження програми співпраці буде дуже позитивним сигналом і кращим "заспокійливим" для валютного ринку.

"Зараз важливо виконати всі зобов'язання перед МВФ і продовжити програму співпраці. Це буде дуже позитивним сигналом для ринку. Можливо, навіть кращим "заспокійливим", – повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник глави Національного банку України Юрій Гелетій.

За його словами, НБУ продовжує дотримуватися режиму плаваючого валютного курсу – регулятор не протидіє ринковим трендам і тільки згладжує надмірні коливання гривні, як в бік ревальвації, так і девальвації.

Гелетій зазначив, що з початком нового бізнес-сезону – попит на валюту традиційно зростає і в цьому році його сформували в основному імпортери. Попит на валюту також збільшився на тлі погашення зовнішніх зобов'язань і репатріації дивідендів.

"Зі свого боку Національний банк політики на валютному ринку не змінює. Ми не протидіємо ринковим трендам і даємо гривні коливатися в обидві сторони", – підкреслив заступник голови НБУ.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара коливатиметься в межах 28,25-28,45 грн за долар. Зараз спостерігається сезонний попит на валюту, пов'язаний, зокрема, з виплатою державного боргу й заборгованості.