У Нацслужбі здоров'я заявили про брак 5,6 млрд грн лікарням для пацієнтів з COVID-19

На оплату лікарням, які уклали договори на лікування пацієнтів з коронавірусом, не вистачає 5,6 мільярда гривень.

Про це на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування 16 листопада заявив виконуючий обов'язки глави Національної служби здоров'я Андрій Віленський, передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогоднішній день НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн для забезпечення фінансування медустанов, які надають медичну допомогу пацієнтам з COVID-19 до кінця цього року", – зазначив він.

За словами Віленського, відповідні документи вже подані Міністерство охорони здоров'я і Міністерству фінансів.

Чиновник уточнив, що станом на травень 2020 року контракти з НСЗУ на лікування хворих на коронавірус уклали 240 лікарень, а зараз ця кількість вже зросла до 437.

Також він зазначив, що зростає необхідність нових ліжко-місць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Житомирській області заповнюваність лікарень для пацієнтів з коронавірусом досягла 66%. Водночас половина з 18 медустанов уже переповнені, а в деяких заповнюваність відділень становить понад 100%.

Також в Полтавській області лікарні завантажені на 86%.