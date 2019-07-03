"У нас тут королівство!" Терористи "ЛНР" придумали нові "знущання"

В "ЛНР" терористи на кілька днів відключать у тимчасово окупованому Луганську електрику і водопостачання.

Про це передає LIGA.net з посиланням на повідомлення місцевих жителів.

"Кажуть, що 5 липня відключать ввечері і, можливо, дадуть світло 7 липня. При такій спеці - це знущання", – повідомили виданню джерела.

При цьому температура в місті очікується +37 градусів.

"Холодильники потечуть, продукти, які тут купуємо за скаженими цінами, виходить, взагалі пропадуть", – поскаржилася луганчанка Марина (ім'я змінено), додавши, що можливо світла також не буде в Алчевську, Кадиевке і Антрациті.

"Води, яку дають за графіком, теж не буде. П'ятий рік проблема не вирішується, ніхто нічого не пояснює. Розумієте, у нас тут своє "королівство", – зазначила вона.

Терористи "ЛНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Генеральна прокуратура повідомила про новий підозрі ватажкові "ЛНР" Леоніду Пасічнику.

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