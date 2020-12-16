Україна може втратити $1 трильйон: Дихне розкрив підводні камені першого аудиту країни

В найближчі 10 років Україна може втратити 1 трильйон доларів через неефективність економіки, кришування корупції правоохоронцями та низький КРІ управління в держсекторі.

Про це пише у своєму блозі на OBOZREVATEL президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" і колишній глава аеропорту "Бориспіль" (2014-2017 роки) Євген Дихне. Такий висновок він зробив на основі результатів аудиту економіки України, який уряд представив 6 листопада.

"Економіка неефективна, а досі нічого не робиться для підвищення управлінського КРІ, особливо у державному секторі. Логічно припустити, що в наступні 10 років ми втратимо ще 1 трильйон доларів. Від себе додам, що це оптимістичний сценарій, а згідно з песимістичним – це число виявиться набагато більшим, оскільки провідні економіки світу невпинно розвиваються, відповідають на сучасні виклики, а держава Україна міцно прикута до свого пострадянського минулого, що не дає їй рухатися вперед", – вважає президент МАУ.

У вище згаданому аудиті вказано, що серед майже 400 кримінальних проваджень НАБУ за 2017 рік понад 100 стосувалися корупції на держпідприємствах.

Він навів приклад з аеропортом "Бориспіль", яким керував з кінця 2014 по 2017 рік. На його думку, недосконале українське законодавство блокує ефективні управлінські рішення.

"Щоб отримати на території аеропорту "Бориспіль" офіс для авіакомпанії, касу "Укрзалізниці", аптеку або заклад харчування, потрібно пройти процедуру Фонду держмайна. Нормальна практика – отримати орендаря за два роки, бо Фонд нікуди не поспішає... Прискорити проведення конкурсу можна, але треба домовлятися з Фондом. Про жодне ефективне управління тут не йдеться. По-перше, чиновникам Фонду держмайна це не потрібно, "їм не за це платять", – пише в блозі Дихне.

Президент МАУ також прокоментував справу проти нього, яку почали антикорупційні органи у вересні 2020 року. Вона стосується буцімто корупційної схеми незаконного розпорядження майном "Борисполя", що призвела до 16,5 млн грн шкоди держпідприємству.

"Відповідний кейс щодо заскорузлих пострадянських правил державного управління розглядається нині антикорупційними органами щодо мене особисто. Як колишній керівник державного підприємства вважаю: якщо ефективні рішення за недосконалими законами будуть каратися, то професійні менеджери ніколи не погодяться ними керувати. А ми як держава тридцятий рік поспіль будемо товктися на одному місці, думаючи, що річ — в ефемерній корупції та "папєрєдніках", – заключив глава авіакомпанії.

Нагадаємо, що Дихне визнали найкращим антикризовим менеджером за версією журналу "Топ-100. Рейтинги найбільших".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку лситопада, коли глава уряду Денис Шмигаль представляв результати аудиту, він відзначив, що Україна втратила десятки мільярдів доларів у 2019 році.

Він також додав, що у першому кварталі 2021 року уряд представить Стратегію економічного розвитку України до 2030 року.

Під час презентації президент Володимир Зеленський заявив, що нова Стратегія розвитку має стати економічною Конституцією України.