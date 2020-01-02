У "Нафтогазі" розповіли, як боролися із Росією за транзит газу

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що боротьба із Росією за збільшення обсягів транзиту газу у нових угодах тривала у декілька етапів.

"Спочатку наші європейські партнери "отримали" від Росії обіцянку зберегти транзит через Україну, але у значно менших обсягах. Потім на політичному рівні вдалося суттєво збільшити обсяги", – повідомив Вітренко у Facebook.

За його словами, вже потім у Мінську "Нафтогазу" вдалося збільшити обсяги транзиту до рівня, закладеного в підписані угоди.

"Без супер поважних і очевидних причин поїхати додому без угоди щодо обсягів з Мінську (це вже після переговорів у Берліні) – це означало б отримати звинувачення у не конструктивності від європейців і навіть від американців. Тоді було б гірше, навіть для санкцій щодо "Північного потоку-2". Всі би сказали, що це Україна не хоче транзит", – наголосив Вітренко.

Водночас виконавчий директор "Нафтогазу" додав, що обсяги транзиту можуть бути ще більшими.

"Це залежить від багатьох факторів. Головне, що система вже відкрита для транзиту не тільки для "Газпрому", – додав Вітренко.

Також він звернув увагу на угоди 2009 року, які підписали на той час прем'єр-міністри України і Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін.

За словами Вітренка, попередній контракт на транзит взагалі не містив зобов’язань "качай або плати". Це дозволяло "Газпрому" скоротити транзит до нуля і не платити ні копійки.

Також контракт у 2009 році укладався із зобов’язанням купувати не менше 40 млрд кубометрів газу за ціною вище ринкової.

Нагадаємо, що Україна пробачила Росії близько 20 млрд доларів, які могла виграти з уже поданих позовів у судах різної юрисдикції. Все це стало можливим завдяки підписанню нової газової угоди між "Нафтогазом" і "Газпромом",

У переговорах брали участь і Офіс президента, і Кабмін, і сам газовий монополіст. Однак, у результаті країна втратила суму, яку можна порівняти з 18 траншами МВФ.

Боротьба із Росією за збільшення обсягів транзиту газу у нових угодах тривала у декілька етапів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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