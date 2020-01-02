У "Нафтогазі" розповіли, як боролися із Росією за транзит газу

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що боротьба із Росією за збільшення обсягів транзиту газу у нових угодах тривала у декілька етапів.
"Спочатку наші європейські партнери "отримали" від Росії обіцянку зберегти транзит через Україну, але у значно менших обсягах. Потім на політичному рівні вдалося суттєво збільшити обсяги", – повідомив Вітренко у Facebook.
За його словами, вже потім у Мінську "Нафтогазу" вдалося збільшити обсяги транзиту до рівня, закладеного в підписані угоди.
"Без супер поважних і очевидних причин поїхати додому без угоди щодо обсягів з Мінську (це вже після переговорів у Берліні) – це означало б отримати звинувачення у не конструктивності від європейців і навіть від американців. Тоді було б гірше, навіть для санкцій щодо "Північного потоку-2". Всі би сказали, що це Україна не хоче транзит", – наголосив Вітренко.
Водночас виконавчий директор "Нафтогазу" додав, що обсяги транзиту можуть бути ще більшими.
"Це залежить від багатьох факторів. Головне, що система вже відкрита для транзиту не тільки для "Газпрому", – додав Вітренко.
Також він звернув увагу на угоди 2009 року, які підписали на той час прем'єр-міністри України і Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін.
За словами Вітренка, попередній контракт на транзит взагалі не містив зобов’язань "качай або плати". Це дозволяло "Газпрому" скоротити транзит до нуля і не платити ні копійки.
Також контракт у 2009 році укладався із зобов’язанням купувати не менше 40 млрд кубометрів газу за ціною вище ринкової.
Нагадаємо, що Україна пробачила Росії близько 20 млрд доларів, які могла виграти з уже поданих позовів у судах різної юрисдикції. Все це стало можливим завдяки підписанню нової газової угоди між "Нафтогазом" і "Газпромом",
У переговорах брали участь і Офіс президента, і Кабмін, і сам газовий монополіст. Однак, у результаті країна втратила суму, яку можна порівняти з 18 траншами МВФ.
Боротьба із Росією за збільшення обсягів транзиту газу у нових угодах тривала у декілька етапів
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 грудня представники України й Росії почали процес підписання документів, пов'язаних із транзитом газу.
Російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражного суду.
Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з "Газпромом" на суму $7,4 млрд.
30 грудня російський "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі у справі про зобов'язання РФ виплатити $7,4 млрд штрафу Антимонопольного комітету.
Також 30 грудня Україна й Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко наголосив, що перший раз у історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати".
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