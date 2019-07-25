У "Нафтогазі" назрів серйозний конфлікт: опубліковано ексклюзивний документ

У НАК "Нафтогаз" підготували документ про поточну ситуацію з корпоративною реорганізацією компанії, який засвідчив серйозний конфлікт між виконавчим директором Юрієм Вітренком і главою правління Андрієм Коболєвим.

Копія конфіденційних паперів відділу маркетингових досліджень, під назвою "Оцінка прогресу організаційної трансформації "Нафтогазу"потрапила в розпорядження "Європейської правди" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, документ містить коментарі Вітренка щодо розвитку компанії.

"Багато наших інтерв'юерів повідомили, що стурбовані тим, що поведінка Коболєва відрізняється від спочатку обумовлених принципів: втручання СЕО являє собою звичайне явище. Юрій Вітренко розповів нам, що першою і головною метою було швидке перетворення "Нафтогазу" на ефективну компанію з системою стримувань і противаг що мінімізує залежність розвитку компанії від конкретних особистостей", – сказано в ньому.

Вітренко і Коболєв

У свою чергу Коболєв все спростував і заявив, що навіть не знав про таку ідею. У його розумінні, ключовою метою було швидке досягнення фінансової стійкості компанії.

"З огляду на, що Вітренко спочатку займався розвитком корпоративної трансформації "Нафтогазу", а Коболєв відповідав за реалізацію трансформації, ми вважаємо таку різницю думок руйнівним прихованим конфліктом", – звернули увагу в НАК.

З'явилася ще одна версія розбіжностей у думках Вітренка і Коболєва. У відділі маркетингових досліджень припустили, що СЕO (Коболєв) може використовувати свою інтерпретацію, так як може шукати виправдання для зриву графіка перетворень.

"Нафтогаз" UA.NEWS

Примітно, що управління маркетингових досліджень "Нафтогазу" підпорядковується безпосередньо Вітренку. Однак він запевнив, що ніяк не впливає на роботу управління.

"Їх точка зору може не співпадати з моєю. І я їм точно не можу наказати, що писати, а чого не писати. І ви повинні розуміти, що мені не треба прикриватися управлінням досліджень для того, щоб відобразити свою точку зору. Я можу і так її висловити, і вона у мене ще більш критична, ніж в управління", – підкреслив Вітренко.

При цьому, саме виконавчий директор спочатку відповідав за розробку плану корпоративної трансформації НАК, проте в жовтні 2018 року його було усунуто від цього процесу через різницю в підходах до трансформації з Коболєвим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв про те, що якщо до 10 липня керівництво "Нафтогазу" не забере позов до суду проти уряду, главу компанії Андрія Коболєва звільнять.

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