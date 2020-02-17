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17 лютого • оновлено в 23:53
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У НАБУ вирішили закупити кросівок на 370 тисяч: виставлені жорсткі вимоги до взуття

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Національне антикорупційне бюро України оголосило тендер на закупівлю посилених бігових кросівок по 4100 гривень за пару.

Загальна сума закупівлі повинна скласти 369 тисяч гривень за 90 пар. Про це повідомляється на сайті системи ProZorro.

У НАБУ вирішили закупити кросівок на 370 тисяч

У НАБУ вирішили закупити кросівок на 370 тисяч

За вимогами, верхній шар матеріалу кросівок повинен бути виконаний з поєднання мікрофібри або вологостійкої замші і високоміцного матеріалу (сітки), яка не займатиме більше 25% зовнішньої частини виробу.

Тендер на кросівки для НАБУ

Тендер на кросівки для НАБУ

prozorro.gov.ua

Носок має бути посилений для захисту всіх пальців, всі прострочені шви повинні бути закріплені герметизуючою стрічкою.

Підошва повинні бути гумовою, амортизуючою і з нековзним профілем. А носок і п'ятка повинні бути посилені додатковим шаром основного матеріалу.

Тендер на кросівки для НАБУ

Тендер на кросівки для НАБУ

prozorro.gov.ua

Устілку в НАБУ вимагають антибактеріальну з вологовідштовхувальними властивостями.

Кросівки повинні підходити на весну, літо і осінь.

Тендер був оголошений 14 лютого. Аукціон має початися 3 березня.

Тендер на кросівки для НАБУ

Тендер на кросівки для НАБУ

prozorro.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство закордонних справ України спіймали на ряді підозрілих закупівель. У період з 26 грудня 2019 року по 20 січня 2020 року відомство серед іншого закуповувало Чашки і пледи по 1,5 тисячі гривень.

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Тема
Держзакупівлі в Україні
Місце
Україна Київ
Теги
ProZorro Національне антикорупційне бюро України
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