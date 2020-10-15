У МВФ порахували, скільки в них залишилося грошей до кінця року

У Міжнародного валютного фонду залишилося $1 трлн кредитних ресурсів на допомогу своїм членам.

Як заявила глава Фонду Крісталіна Георгієва, з початку пандемії МВФ позичив уже $280 млрд своїм партнерам.

"Ми надали фінансування 81 країні. Продовжили терміни оплати боргів нашим бідним членам. Мобілізували додатково $21 млрд для підтримки кредитування на пільгових умовах без відсотків. Розглядаємо варіанти подальшої адаптації нашого набору інструментів кредитування", – зазначила глава МВФ.

За її словами, за останні кілька місяців картина світової економіки стала менш жахливою, але в МВФ продовжують прогнозувати найсерйознішу глобальну рецесію з часів Великої депресії. Очікується, що цьогоріч зростання ВВП знизиться до 4,4%. А в наступні п'ять років криза може коштувати приблизно $28 трлн.

Водночас, на її думку, світ починає вчитися жити з коронавірусом.

Паралельно Георгієва зазначила, що у 2021 році, за прогнозами МВФ, світовий державний борг досягне рекордного рівня в 100% ВВП. Почасти це пов'язано з тим, що країнам необхідно збільшити витрати для боротьби з кризою й забезпечити відновлення. Розв'язання цієї проблеми в середньостроковій перспективі матиме вирішальне значення, підсумувала глава МВФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 жовтня заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна може розраховувати на перший транш макрофінансової допомоги МВФ у жовтні. Раніше глава НБУ Кирило Шевченко назвав умови отримання Україною траншу.

Рішення про видачу чергового кредиту Україні в розмірі $5 млрд було ухвалено МВФ 9 червня. Кошти підуть на підтримку економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

Також у Мінфіні заявили, що частину коштів від траншу мають намір спрямувати на фінансування дефіциту держбюджету, а також на виплату пенсій, зарплат і допомоги соціально незахищеним верствам населення.