У МВФ заявили, що готові дати Україні кредит за новою програмою

МВФ збирається і надалі співпрацювати з Україною, зокрема, дати їй гроші за новою програмою.

Там вважають, що новий уряд готовий продовжувати реформи, передає "Укрінформ". Про це в четвер, 12 березня, заявив директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс, коли у нього запитали про перспективи нової програми МВФ для України після урядових змін.

Співпраця з МВФ

"Дійсно, минулого тижні в Україні було призначено новий уряд, який просигналізував, що хоче продовжувати тісну співпрацю з МВФ, включаючи нову програму підтримки фонду", – сказав Райс.

При цьому він зазначив, що українська влада чітко заявила, що має намір і далі дотримуватися макроекономічної політики, "щоб домогтися сталого зростання", економічної стабільності і просування реформ.

"Ми готові в повній мірі підтримувати зусилля України щодо реформ, а також політику, спрямовану на досягнення цих цілей", – сказав представник МВФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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