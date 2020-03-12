У МВФ заявили, що готові дати Україні кредит за новою програмою

МВФ збирається і надалі співпрацювати з Україною, зокрема, дати їй гроші за новою програмою.
Там вважають, що новий уряд готовий продовжувати реформи, передає "Укрінформ". Про це в четвер, 12 березня, заявив директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс, коли у нього запитали про перспективи нової програми МВФ для України після урядових змін.
Співпраця з МВФ
"Дійсно, минулого тижні в Україні було призначено новий уряд, який просигналізував, що хоче продовжувати тісну співпрацю з МВФ, включаючи нову програму підтримки фонду", – сказав Райс.
При цьому він зазначив, що українська влада чітко заявила, що має намір і далі дотримуватися макроекономічної політики, "щоб домогтися сталого зростання", економічної стабільності і просування реформ.
"Ми готові в повній мірі підтримувати зусилля України щодо реформ, а також політику, спрямовану на досягнення цих цілей", – сказав представник МВФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна досягла домовленості (Staff Level Agreement) за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.
У Міжнародному валютному фонді назвали умовами для нового траншу Україні на $5,5 млрд ухвалення закону про неможливість повернення банків ексвласникам, врегулювання тарифів і завершення реформ.
17 січня в МВФ зажадали від України виконати поставлені раніше умови, щоб була запущена програма кредитування на $5,5 млрд.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що нова програма співпраці України з МВФ почнеться найближчими місяцями.
Десятирічні облігації зовнішньої позики, які випустила Україна, оцінено на загальну суму 1,25 млрд євро.
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