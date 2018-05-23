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У МВФ розповіли про переговори з Україною по антикорупційного суду

2.2тЧитати новину російською

Міжнародний валютний фонд продовжує переговори з владою України щодо законопроекту про Вищий антикорупційній суд з метою відповідності документа зобов'язаннями країни в рамках програми EFF.

"Дуже важливо, щоб громадська рада, що складається з незалежних експертів з великим і визнаним досвідом в боротьбі з корупцією, була наділена вирішальною роллю при посвідченні наявності у кандидатів в судді Вищого антикорупційного суду необхідної кваліфікації для винесення вироків по корупційних справах", - заявив постійний представник МВФ в Києві Йоста Люнгман в коментарі "Інтерфакс-Україна".

При цьому представник Фонду відзначив, що для просування по програмі Україні необхідно також привести внутрішні тарифи на газ до ринкового рівня.

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Крім того, за словами Люнгмана, від української влади вимагають забезпечити утримання рівня дефіциту держбюджету за підсумками 2018 року в межах встановленого в програмі показника 2,5% ВВП.

Нагадаємо, що програма SBA (Stand-by Agreement) на 17 млрд доларів була прийнята МВФ навесні 2014 року. Україна отримала два транші, після чого кредитування було заморожене.

Навесні 2015 року її замінила нині діюча програма Фонду з використанням механізму розширеного фінансування (EFF).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мінфіні розповіли про долю нової програми з МВФ.

Особа
Йоста Люнгман
Місце
Україна
Об'єкт
МВФ
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