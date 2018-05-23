У МВФ розповіли про переговори з Україною по антикорупційного суду

Міжнародний валютний фонд продовжує переговори з владою України щодо законопроекту про Вищий антикорупційній суд з метою відповідності документа зобов'язаннями країни в рамках програми EFF.

"Дуже важливо, щоб громадська рада, що складається з незалежних експертів з великим і визнаним досвідом в боротьбі з корупцією, була наділена вирішальною роллю при посвідченні наявності у кандидатів в судді Вищого антикорупційного суду необхідної кваліфікації для винесення вироків по корупційних справах", - заявив постійний представник МВФ в Києві Йоста Люнгман в коментарі "Інтерфакс-Україна".

При цьому представник Фонду відзначив, що для просування по програмі Україні необхідно також привести внутрішні тарифи на газ до ринкового рівня.

Крім того, за словами Люнгмана, від української влади вимагають забезпечити утримання рівня дефіциту держбюджету за підсумками 2018 року в межах встановленого в програмі показника 2,5% ВВП.

Нагадаємо, що програма SBA (Stand-by Agreement) на 17 млрд доларів була прийнята МВФ навесні 2014 року. Україна отримала два транші, після чого кредитування було заморожене.

Навесні 2015 року її замінила нині діюча програма Фонду з використанням механізму розширеного фінансування (EFF).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мінфіні розповіли про долю нової програми з МВФ.