У МВФ пообіцяли виділити $1 трлн на боротьбу з коронавірусом

Міжнародний валютний фонд готовий виділити $1 трлн на подолання фінансової кризи, яку викликала пандемія коронавірусу.

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Про це заявила у неділю, 5 квітня, директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва в своєму зверненні.

МВФ допоможе країнам, що постраждали від коронавірусу

За її словами, МВФ готовий залучити весь резервний фонд у розмірі $1 трильйона, щоб подолати кризу, адже ще ніколи за 75-річну історію фонду країни не потребували такого екстреного фінансування. Зараз до МВФ одночасно звернулися 85 країн. Георгієва зазначила, що навіть під час кризи у 2008-2009 роках ситуація була кращою.

"Ми ніколи в історії МВФ не бачили, щоб світова економіка зупинилася. Ми в рецесії, вона набагато гірше, ніж глобальна економічна криза. І ця криза, вимагає, щоб ми згуртувалися. ВООЗ існує для захисту здоров'я людей; МВФ – захистити здоров'я світової економіки ", – сказала Георгієва.

Вона додала, що найбільше страждають країни, що розвиваються, оскільки у них менше ресурсів для боротьби з економічною кризою і подолання епідемії коронавірусу. Саме цим країнам в першу чергу необхідно надавати фінансову підтримку.

. @KGeorgieva : Emerging markets and developing economies very often have less resources to protect against this health and economic crisis . It is important to place these countries and especially the weakest among them in the center of our attention. #coronavirus # COVID19 pic.twitter.com/mblOhfybp7 - IMF (@IMFNews) April 5, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати від МВФ 8 млрд доларів в рамках нової трирічної програми. Заради цього Верховна Рада повинна прийняти закон про банки і запустити ринок землі.

Раніше глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна практично повністю виконала свої зобов'язання перед МВФ за новою програмою.

У МВФ заявили, що у разі прийняття в Україні законів про банки і про земельну реформу країна отримає навіть більший кредит, ніж передбачалося.

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