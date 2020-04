У МВФ пообіцяли виділити $1 трлн на боротьбу з коронавірусом

Міжнародний валютний фонд готовий виділити $1 трлн на подолання фінансової кризи, яку викликала пандемія коронавірусу.

Про це заявила у неділю, 5 квітня, директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва в своєму зверненні.

За її словами, МВФ готовий залучити весь резервний фонд у розмірі $1 трильйона, щоб подолати кризу, адже ще ніколи за 75-річну історію фонду країни не потребували такого екстреного фінансування. Зараз до МВФ одночасно звернулися 85 країн. Георгієва зазначила, що навіть під час кризи у 2008-2009 роках ситуація була кращою.

"Ми ніколи в історії МВФ не бачили, щоб світова економіка зупинилася. Ми в рецесії, вона набагато гірше, ніж глобальна економічна криза. І ця криза, вимагає, щоб ми згуртувалися. ВООЗ існує для захисту здоров'я людей; МВФ – захистити здоров'я світової економіки ", – сказала Георгієва.

Вона додала, що найбільше страждають країни, що розвиваються, оскільки у них менше ресурсів для боротьби з економічною кризою і подолання епідемії коронавірусу. Саме цим країнам в першу чергу необхідно надавати фінансову підтримку.

