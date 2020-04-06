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6 квітня • оновлено в 10:31
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У МВФ пообіцяли виділити $1 трлн на боротьбу з коронавірусом

1.4т
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Міжнародний валютний фонд готовий виділити $1 трлн на подолання фінансової кризи, яку викликала пандемія коронавірусу.

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Про це заявила у неділю, 5 квітня, директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва в своєму зверненні.

МВФ допоможе країнам, що постраждали від коронавірусу

МВФ допоможе країнам, що постраждали від коронавірусу

За її словами, МВФ готовий залучити весь резервний фонд у розмірі $1 трильйона, щоб подолати кризу, адже ще ніколи за 75-річну історію фонду країни не потребували такого екстреного фінансування. Зараз до МВФ одночасно звернулися 85 країн. Георгієва зазначила, що навіть під час кризи у 2008-2009 роках ситуація була кращою.

"Ми ніколи в історії МВФ не бачили, щоб світова економіка зупинилася. Ми в рецесії, вона набагато гірше, ніж глобальна економічна криза. І ця криза, вимагає, щоб ми згуртувалися. ВООЗ існує для захисту здоров'я людей; МВФ – захистити здоров'я світової економіки ", – сказала Георгієва.

Вона додала, що найбільше страждають країни, що розвиваються, оскільки у них менше ресурсів для боротьби з економічною кризою і подолання епідемії коронавірусу. Саме цим країнам в першу чергу необхідно надавати фінансову підтримку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати від МВФ 8 млрд доларів в рамках нової трирічної програми. Заради цього Верховна Рада повинна прийняти закон про банки і запустити ринок землі.

Раніше глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна практично повністю виконала свої зобов'язання перед МВФ за новою програмою.

У МВФ заявили, що у разі прийняття в Україні законів про банки і про земельну реформу країна отримає навіть більший кредит, ніж передбачалося.

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Тема
Коронавірус
Особа
Крісталіна Георгієва
Теги
криза економіка МВФ
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Звон Владимир
Звон Владимир
И, заметьте, при этом никакой речи о рынках земли, и регуляции банковской деятельности не идет. Только об одном триллионе на спасение планеты от короновируса.
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Не даст а позычит и под проценты)))))))
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Артиллерист Моня, умнеешь прямо на глазах. Кастрюлю, что ли, на ночь снимать начал? Поставлю тебе лайк.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Хрюканы встрепенулись, встали на цыпочки, вытянули тоненькие шейки и напрягли все свои органы в ожидании главной новости - сколько же им кинут в шапку на сей раз
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Кристина Cтефанова, хрюканские журнаглисты назвали хозяев развивающейся страной (ведь пендосия больше всего страдает от короновируса) в надежде, что от хозяев крохи какие нибудь перепадут.
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Коронавірус. Найважливіше

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