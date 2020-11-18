У МВФ є побоювання на рахунок України, – заступник міністра фінансів
У МВФ є кілька пунктів, які викликають питання до антикорупційної реформи в Україні.
Про це заявив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук в інтерв'ю "Корреспонденту". При цьому, за його словами, всі структурні маяки за новою програмою stand-by уже виконані.
Таким чином, зазначив Драганчук, формальних передумов для того, щоб не давати Україні транш або не присилати місію, у МВФ немає. До того ж, Фонд дивиться на загальну ситуацію в країні, яка зараз не зовсім позитивна.
"Рішення Конституційного суду не представляє у кращому світлі нашу країну і, дійсно, може посилати якийсь негативний сигнал МВФ... Що стосується антикорупційної реформи, то є кілька пунктів, які викликають побоювання у МВФ. Це призначення Вищої ради юстиції, робота Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, робота і незалежність Національного антикорупційного бюро. Конкурс щодо САП пройшов, і в МВФ тепер дивляться, як це буде працювати. Персоналії – не головне", – пояснив заступник міністра.
За його словами, кожен день представники Офісу президента і Вищої ради юстиції спілкуються з МВФ.
"Була така собі пауза у вересні, але зараз йде нормальний процес. Тому я думаю, що питання Фонду щодо антикорупційного напрямку будуть зняті. Все, що ми повинні були виконати, формально ми виконали. Все, що неформально турбує МВФ, знаходиться у процесі вирішення. Тому ми очікуємо від них позитивного сигналу – початку роботи місії Фонду. Це відкриє нам фінансування Євросоюзу та Світового банку", – прояснив Драганчук.
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