У МОЗ знайшли порушення на 24 млн при лікуванні онкохворих

Міністерство охорони здоров'я неефективно використовувало 286 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених для лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями за кордоном, з яких 24 мільйони гривень - з порушенням законодавства.

"Факти довели, що Міністерство охорони здоров'я не забезпечило законного та ефективного використання коштів держбюджету з лікування громадян України за кордоном. При цьому МОЗ перед заслуховуванням звіту в Рахунковій палаті погодився з усіма нашими зауваженнями", - повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан, йдеться на сайті відомства.

За його словами, зараз виникає ряд непорозумінь навколо проведеного аудиту, незважаючи на конкретні факти і цифри. При цьому Пацкан зазначає, що у нього викликає подив бурхлива реакція на результати аудиту, оскільки звіт був узгоджений з Міністерством охорони здоров'я.

Зокрема, відомство констатувало відсутність укладення двосторонніх угод з медичними зарубіжними установами, відсутність належних розрахунків вартості послуг з лікування. Крім того, не було проведено аналізу цін вартості лікування при виборі медустанов, а також відсутня оцінка якості та результативності лікування.

"Якщо говорити загалом, то у 2016 та 2017 роках понад 31% перевірених засобів, що виділяються для лікування онкохворих за кордоном, були використані з порушеннями або не економно. А це - людські життя", - зазначив Пацкан.

За його словами, за ці два роки через неефективні рішення МОЗ не були використані майже 200 мільйонів гривень.

"І це, на жаль, далеко не всі факти. Відповідний звіт не є секретним. Уже в найближчі дні ми оприлюднимо його на офіційному сайті", - резюмував голова Рахункової палати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський заявив, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, оскільки "вони все одно помруть".