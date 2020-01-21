У Мін’юсті задумали масштабний розпродаж в’язниць

Глава Міністерства юстиції Денис Малюська заявив, що очолюване ним відомство має намір розпочати розпродаж деяких в'язниць в Україні.

Передбачається, що частина доходу від такої процедури йтиме не до бюджету країни, а безпосередньо Мін’юсту. Про це він розповів ефірі програми "Сніданок з 1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Враховуючи, що у нас більше в’язниць, ніж нам поки потрібно, значно більше, ми цілком можемо розпочати розпродаж тюрем", – сказав міністр.

Денис Малюська анонсував розпродаж в’язниць в Україні

Однак, підкреслив він, так буде, якщо Міністерство зможе домовимося про механізм надходження виручених від цього коштів не до загального фонду бюджету.

"Потрібно, щоб вони якимось чином акумулювалися, аби хоч частину можна було витратити на поліпшення інфраструктури", – додав Малюська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи, в Україні незабаром позакривають в'язниці, створять приватні СІЗО, дозволять нотаріусам оформлювати шлюби і пропишуть стратегію юридичної війни з Росією.

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