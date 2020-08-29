У Мінсоці розповіли, за що заберуть субсидії в українців

В Україні діє 373 постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє забирати субсидії у сімей, у яких є заборгованість за комуналкою.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко. "Дійсно, 373 постанова ще в минулому році ввела принцип надання пільг на оплату послуг ЖКГ в грошовій формі, яка буває двох видів: готівкова, коли люди готівкою отримують разом з пенсією. Інша форма – безготівкова, коли міністерство перераховує гроші на Ощадбанк, а Ощадбанк уже проводить розрахунки з підприємствами-постачальниками послуг", – прокоментував Музиченко.

За його словами, особливість полягає в тому, що до кінця опалювального періоду, тобто до квітня 2020 року, діяла та форма, яку вибирав пільговик.

"З травня дійсно робиться запит на кожне підприємство-постачальника послуг, і аналізується, чи платив пільговик, який отримував готівку, свої комунальні послуги. Якщо він це робив справно, то він у подальшому отримує готівкові виплати, якщо є прострочена заборгованість, то ухвалюється рішення про переведення надання цієї пільги в безготівкову форму. Якщо заявник здійснить оплату своїх боргів, він має можливість звернутися із заявою та знову повернути готівкову форму", – пояснив Музиченко.

Пільги на оплату послуг ЖКГ в Україні існують у двох варіантах – готівковому і безготівковому. У Міністерстві соціальної політики вирішили уточнити, як саме вони працюють і що потрібно знати, щоб не втратити "готівку" пільги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пані міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.