У Міносвіти пообіцяли вчителям двічі підняти зарплати у 2021 році
Виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що зарплати освітян у 2021 році будуть зростати, незважаючи на економічні труднощі через пандемію коронавірусу.
"Уряд схвалив і парламент у першому читанні вже розглянув проєкт державного бюджету України на 2021 рік, яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд грн. Це на 34 млрд грн більше, ніж цього року", – написав Шкарлет у Telegram.
За його словами, посадові оклади працівників будуть збільшуватися двічі: з 1 січня і з 1 липня. Із січня 2021 року розміри посадових окладів працівників бюджетної сфери, зокрема сфери освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня – на 8,3%.
"Це збалансований і фінансово забезпечений проєкт бюджету. Тобто кошти на таке збільшення посадових окладів і заробітних плат на 2021 рік передбачено. Працюємо над тим, щоб знайти можливість додатково підвищувати рівень зарплат освітян", – резюмував Шкарлет.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.
Однак міністерка освіти повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не підніматимуть.
Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи й підвищити зарплати.
Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетного комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатки на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові кошти мають спрямовуватися на підвищення зарплати найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Однак пропозиції були відхилені.