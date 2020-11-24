У Міносвіти пообіцяли вчителям двічі підняти зарплати у 2021 році

Виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що зарплати освітян у 2021 році будуть зростати, незважаючи на економічні труднощі через пандемію коронавірусу.

"Уряд схвалив і парламент у першому читанні вже розглянув проєкт державного бюджету України на 2021 рік, яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд грн. Це на 34 млрд грн більше, ніж цього року", – написав Шкарлет у Telegram.

За його словами, посадові оклади працівників будуть збільшуватися двічі: з 1 січня і з 1 липня. Із січня 2021 року розміри посадових окладів працівників бюджетної сфери, зокрема сфери освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня – на 8,3%.

"Це збалансований і фінансово забезпечений проєкт бюджету. Тобто кошти на таке збільшення посадових окладів і заробітних плат на 2021 рік передбачено. Працюємо над тим, щоб знайти можливість додатково підвищувати рівень зарплат освітян", – резюмував Шкарлет.

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