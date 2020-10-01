У Міноборони повідомили, коли виплатять компенсації сім'ям загиблих в авіакатастрофі Ан-26

Міністерство оборони України почне виплату грошової допомоги сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака Ан-26, що сталася під Харковом 25 вересня, після отримання висновків слідства.

Про це повідомила пресслужба Міноборони. Необхідні кошти для виплат у розмірі 40 мільйонів 989 тисяч гривень уже зарезервовані.

"Ідентифікація тіл загиблих та офіційний висновок про причини смерті є обов’язковими та визначальними для призначення та виплати одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих", – йдеться у повідомленні.

У Міноборони пояснили, що ці питання перебувають у компетенції Державного бюро розслідувань.

"Після отримання вищезазначених результатів і надходження до Міноборони визначеного законодавством необхідного переліку документів виплата щодо кожного загиблого буде здійснена негайно", – повідомили в міністерстві.

Розмір допомоги становить 1 576 500 грн. (750-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня 2020 року – 2102 грн). Допомога розподіляється рівними частками на всіх осіб, що мають право.

Керівникам усіх рівнів доручено надавати максимальне сприяння сім'ям загиблих в якнайшвидшій підготовці документів та направлення до Міноборони.

"Зараз оформлення документів здійснюється через обласні військові комісаріати за місцем проживання одержувачів допомоги. Після затвердження рішення про виплату міністром оборони, допомога буде невідкладно перерахована на рахунки одержувачів допомоги військовим комісаріатом", – відзначили в Міноборони.

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