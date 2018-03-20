У Мінфіні розповіли про долю нової програми з МВФ

Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2019 році залежатиме від ініціативи України.

"Наразі ми її ще не озвучували, поки що немає сенсу про це говорити. Ще рік буде діяти нинішня програма. Ми повинні її успішно завершити", - повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк в інтерв'ю "BBC Україна".

За його словами, якщо Україна піде шляхом нової програми, то її потрібно буде добре продумати.

"Нинішня програма була спрямована на стабілізацію і на впровадження ключових реформ, які змінюють країну. Деякі будуть впроваджуватися роками, наприклад, медична реформа", - зазначив Данилюк.

Глава Мінфіну зазначив, що немає таких вимог чинної програми співпраці з МВФ, які б Україна категорично не виконувала.

"Виконання нинішньої програми я не можу оцінити ні позитивно, ні негативно. Ми повинні були вже отримати п'ятий транш від МВФ", - резюмував Данилюк.

Нагадаємо, що останній транш фонду Україна отримала ще в квітні 2017 року. У МВФ зазначають, що надання допомоги було затримане через те, що український уряд відстав від графіка проведення реформ. Крім створення Антикорупційного суду, кредитор хоче отримати угоду про підвищення цін на природний газ для населення.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Порошенко висловив надію, що Україна зможе отримати черговий транш МВФ вже в квітні.