У мережу злили звернення Зеленського до нардепів після голосування за ринок землі

Президент України Володимир Зеленський привітав депутатів з фракції "Слуга народу" за голосування по низкі важливих законів у понеділок, 30 березня.

Про це написав парламентарій Євген Шевченко у себе в Facebook, опублікувавши повідомлення від глави держави.

Володимир Зеленський

Так, Зеленський подякував усім, хто вчора прийшов у Раду і проголосував за важливі закони, в тому числі і за ринок землі. "Знаю, було непросто: віруси вирували навколо нашої фракції, навколо Верховної Ради. І мова йде не тільки про вірус біологічний. Були й інші, і ми про це знаємо. Але більшість з вас все ж показала, що здатна чинити опір цим вірусам", – написав президент.

Він також підкреслив, що ці закони потрібні перш за все Україні, "а не Кабміну, президенту чи МВФ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати 31 березня проголосували в цілому запуск ринку землі в Україні. Законопроект підтримали на вимогу МВФ і після прохання президента Володимира Зеленського.

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