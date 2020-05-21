У мережі згадали 10 продуктів СРСР, яких зараз не знайти

В СРСР на прилавках магазинів були продукти, які зараз важко дістати або вони і зовсім зникли з продажу. У мережі згадали 10 товарів, за якими зараз ностальгує багато-хто з "радянського" покоління.

Список опублікований на сайті Dekatop.

Сир в тюбиках

Плавлений сир в тюбиках був одним з найкрутіших радянських продуктів. Правда, завозили його, чомусь не в усі магазини і навіть не в усі міста, хоча на рекламках в універмагах він був присутній. Зараз плавлений сир в тюбиках рідко можна побачити в сучасних супермаркетах.

Кисіль в брикетах

В СРСР такий кисіль в брикетах був головними ласощами для дітей. Існувала різноманітність смаків – вишневий, полуничний, фруктово-ягідний. Зараз кисіль в брикетах теж випускають, але в складі з натуральних інгредієнтів залишилися тільки крохмаль з цукром.

Солодка заліза

На м'ясокомбінаті в наявності була солодка (зобна) заліза, вона ж телячі молоки, вона ж тимус. Таке м'ясо в СРСР входило в рецепти дитячих страв. Ця залоза буває тільки у телят, зараз на прилавках тимус вже не побачиш.

Пресований чай

"У чому не відмовиш продуктам харчування СРСР, це в натуральності. Фруктовий чай пресований в СРСР складався саме з шматочків фруктів. Туди входили сушені груші, яблука, вишні і сливи, і часто такий чай навіть не заварювали, а просто їли", – сказано в публікації.

Березовий сік

Березовий сік можна купити і зараз, але дуже рідко. А ось в СРСР батареї з трилітрових банок березового соку займали цілі полиці овочевих магазинів. Поряд з гарбузовим і яблучним соком це був один з найпопулярніших напоїв у СРСР. У таких кількостях березовий сік більше не продають.

Консерви "М'ясо криля"

Найдрібніші морські ракоподібні СРСР почав виловлювати у 1961 році – першим у світі. Однак з розвалом радянської імперії лов криля був припинений.

Оселедець івасі

В СРСР оселедець івасі добували близько мільйона тонн на рік. Так добували, що до 1980 року популяція скоротилася катастрофічно, і добувати стало просто нічого. Зараз його практично не буває на прилавках магазинів.

Сорго

"Мається на увазі не кормова або технічна культура, а харчове, або цукрове сорго. Його і в СРСР було мало, а зараз немає взагалі. Смачна каша з сорго, якою годували своїх дітей радянські мами перед школою, канула в минуле. Чого не скажеш про віники з технічного сорго, які як раз залишилися", – сказано в тексті.

Толокно

Ще один з продуктів харчування СРСР, який забутий і викинутий з меню. Навіть у знаменитій радянській "Книзі про смачну і здорову їжу" були рецепти страв з вівсяного толокна (наприклад, галушки з толокна в молоці). Толокно вважалося дуже корисним дієтичним продуктом і продавалося в пакетах і на вагу.

Радянська жувальна гумка

Десь до кінця 80-х радянська жувальна гумка остаточно пішла в небуття. Але ж скільки видів було! "Апельсинова", "Полунична", "Малинова" – дитячі, "Кавова" і "М'ятна" – дорослі. А ще жуйки в золотинках і найпопулярніші естонські жувальні гумки – Kalev!

Як повідомляв OBOZREVATEL, в СРСР люди жили в квартирах на пташиних правах і в будь-який час могли бути виселені, це скоріше нагадувало договір довгострокової оренди, ніж власність. Також ми розповідали, що можна було купити в СРСР на 5, 10, 25 і 50 рублів.

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