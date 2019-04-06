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У мережі викрили велике шахрайство з Ощадбанком: схема

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В Україні користувачам "Ощадбанку" почали надсилати повідомлення про нібито блокування їхньої банківської карти.

Як пишуть користувачі в мережі, останнім часом шахраї активізувалися.

"Три дні поспіль дружині приходить", - написав Юрій Петров в одному з телеграм-каналів. Він також опублікував скріншоти повідомлень, за якими видно, що аферисти націлились на банківську карту і закидають власника фейковими повідомленнями про нібито зняття грошей або блокування.

У мережі викрили велике шахрайство з Ощадбанком: схема
У мережі викрили велике шахрайство з Ощадбанком: схема
У мережі викрили велике шахрайство з Ощадбанком: схема

Варто відзначити, що номер банківської картки та CVV/CVV-2 можуть підглянути на касі супермаркету, в кафе або ресторані, в магазині або в будь-якому іншому місці, де ви передаєте в чужі руки свою банківську карту. Захиститися від крадіжки даних можна тільки в тому випадку, якщо ви самостійно розраховуєтесь карткою за допомогою терміналу.

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Саму карту потрібно тримати таким чином, щоб її номер не могла підглянути стороння людина. Якщо ви набираєте ПІН-код на терміналі, циферблат варто прикривати рукою.

Щоб непомітно сфотографувати обидві сторони карти продавцеві або офіціантові в ресторані знадобиться всього лише кілька секунд. Зловмисники можуть самі скористатися отриманою інформацією, або продати її. Через місяць гроші з карти пропадуть і визначити, що дані вкрав, наприклад, касир в супермаркеті, буде складно.

За статистикою 80% випадків шахрайства з банківськими картами відбулися через неуважність або довірливість самих власників. Сучасні технології дозволяють красти інформацію з карти за допомогою спеціальних накладних пристроїв на банкомати. Але подібні виверти обходяться зловмисникам в копієчку. Крім того, при знятті пристроїв з банкомату шахраїв можуть затримати, а на самому пристрої є камера відеоспостереження. Обдурити клієнта банку по телефону або підглянути номер картки та CVV значно простіше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов розкрив методи шахраїв в сфері інтернет-торгівлі.

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Місце
Україна
Тег
шахраї
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