У мережі пояснили, як Росія змушена продавати нафту за безцінь

Росія, економіка якої побудована за рахунок експорту нафти, змушена буде за безцінь продавати "чорне золото" на Захід, терплячи при цьому колосальні збитки.

Про це написав популярний блогер Денис Казанський у себе в Twitter, чим викликав великі суперечки у себе під постом.

"Ось тому "ворожому заходу" і немає ніякого сенсу захоплювати Росію заради ресурсів. Навіщо напружуватися, якщо патріоти-імперці-сталіністи-новороси будуть і далі слухняно качати на Захід нафту по 3 долари? "Велика Росія" сама все віддасть за безцінь", – написав Казанський.

Цей твіт викликав бурхливе обговорення, багато користувачів підтримали автора. Зокрема, Svitlana Ponomarova вважає, що Захід вже такої помилки, як в 90-і не зробить. "Навіщо рятувати, відмивати і стегенця давати цій алкашні імперській?".

Користувач Lebron зазначив, що білоруси явно поспішили, коли заявляли, що будуть купувати російську нафту по $4 за барель.

У свою чергу користувач Karl, вважає, що РФ наостанок може розв'язати ядерну війну: "Як би вмираюча собака перед кончиною ядерну війнушку, не розв'язав".

Користувач Ognivo_v підкреслив, що російська нафта вже нікому не потрібна і даром: "США найбільший споживач нафти в світі. І ця нафта там не потрібна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Дональд Трамп зазначив, що дуже низькі ціни на нафту дозволять США повністю заповнити свої стратегічні нафтосховища.