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22 квітня • оновлено в 02:24
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У мережі пояснили, як Росія змушена продавати нафту за безцінь

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Росія, економіка якої побудована за рахунок експорту нафти, змушена буде за безцінь продавати "чорне золото" на Захід, терплячи при цьому колосальні збитки.

Про це написав популярний блогер Денис Казанський у себе в Twitter, чим викликав великі суперечки у себе під постом.

"Ось тому "ворожому заходу" і немає ніякого сенсу захоплювати Росію заради ресурсів. Навіщо напружуватися, якщо патріоти-імперці-сталіністи-новороси будуть і далі слухняно качати на Захід нафту по 3 долари? "Велика Росія" сама все віддасть за безцінь", – написав Казанський.

Цей твіт викликав бурхливе обговорення, багато користувачів підтримали автора. Зокрема, Svitlana Ponomarova вважає, що Захід вже такої помилки, як в 90-і не зробить. "Навіщо рятувати, відмивати і стегенця давати цій алкашні імперській?".

"Росія віддасть себе за безцінь": в мережі підкреслили залежність РФ від нафти

Користувач Lebron зазначив, що білоруси явно поспішили, коли заявляли, що будуть купувати російську нафту по $4 за барель.

"Росія віддасть себе за безцінь": в мережі підкреслили залежність РФ від нафти

У свою чергу користувач Karl, вважає, що РФ наостанок може розв'язати ядерну війну: "Як би вмираюча собака перед кончиною ядерну війнушку, не розв'язав".

"Росія віддасть себе за безцінь": в мережі підкреслили залежність РФ від нафти

Користувач Ognivo_v підкреслив, що російська нафта вже нікому не потрібна і даром: "США найбільший споживач нафти в світі. І ця нафта там не потрібна".

"Росія віддасть себе за безцінь": в мережі підкреслили залежність РФ від нафти

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Дональд Трамп зазначив, що дуже низькі ціни на нафту дозволять США повністю заповнити свої стратегічні нафтосховища.

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Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Денис Казанський
Місце
Росія
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Так и есть, даже верблюды поставили срусских на колени и дали поджопника. Не страна а бензоколонка
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Очень "авторитетное" мнение
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