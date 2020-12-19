У мережі порівняли вивезення металобрухту в "ДНР" з кадрами з "Шаленого Макса". Відео

В окупованій Макіївці ( "ДНР") серед білого дня чоловік на мотоциклі вивозив металобрухт і потрапив на відео.

У мережі ролик блискавично розійшовся і його вже порівняли з кадрами з фантастичного фільму "Божевільний Макс". Ролик опублікував в Twitter представник України в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

"Транспортування металобрухту в Макіївці. Чисто дизельпанк", – сказано в повідомленні.

У мережі ролик викликав ажіотаж, користувачі припустили, що це розкрадають залишки якогось виробництва, яке окупанти віджали у 2014 році.

"Судячи з того, що на мотузці волочиться промислова вентиляція, схоже залишки виробництв розбирають", "Ще років 5 російської окупації і там буде епоха постапокаліпсис", "Шалений Макс" відпочиває", "Шалений Макс "по-макіївськи," "Зараз знесуть всі заводи, шахти вивезуть метал і... тоді як казав Путін, називатиметься ця частина русского міра – "дике поле", "Mad Max 2020", "Головне на "народну ДАІ республіки" не напоротися", "Тепер усім видно, що дуже добре налагоджена логістика гірничо-металургійного комплексу "ДНР", – іронізують в мережі.

Мережа відреагувала на ролик з "ДНР" Twitter Казанського

Користувачі висміяли відео Twitter Казанського

У мережі припустили, що чоловік на відео розікрав метал Twitter Казанського

Реакція мережі на відео Twitter Казанського

Реакція мережі на відео Twitter Казанського

Реакція мережі на відео Twitter Казанського

Кадри з фільму "Божевільний Макс"

Кадри з фільму "Шалений Макс"

Кадри з фільму "Шалений Макс"

Кадри з фільму "Шалений Макс"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" визнали, що з підконтрольної їм території Донбасу біжать всі адекватні, кваліфіковані кадри через що там склався дефіцит управлінського персоналу.

В "ДНР" почали шукати інвесторів: серед головних напрямків вказуються виробництво продуктів харчування, ресторанний бізнес та нерухомість. Мережа висміяла заяву терористів.