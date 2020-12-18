В АЛЛО розкрили найбільшу в країні схему ухилення від податків через ФОП, – журналіст

Недавній обшук співробітників ДФС і прокурорів у мережі магазинів роздрібної торгівлі проводився в АЛЛО. Товарами торгували через підконтрольних фізосіб-підприємців (ФОП) і таким чином ухилялись від сплати податків.

Такі дані має журналіст Євген Плінський. Інформацію він оприлюднив у своєму телеграм-каналі "Грязные игры". За його словами, на складах АЛЛО вилучили товарів на більш ніж $6 млн і документацію, що підтверджує існування найбільшої в країні схеми по збуту електроніки через фіктивних ФОПів з ухиленням від сплати податків.

"Інформація про те, що це був удар саме по АЛЛО тримається в секреті і не виноситься в інформаційне поле для збереження можливості оперативно "владнати". Мої джерела в ДФС стверджують що такі дії власники АЛЛО провертають дуже активно", – пише Плінський.

На його думку, для глави ДФС Дмитра Сосиновича цей кейс зараз вирішальний.

"Або він показує свою принциповість, ліквідує ТОП схему фіктивних ФОП в країні і робить заявку на кар'єрний ривок. А в ОП і ВР за цим кейсом стежать дуже уважно. Або Сосинович справу зливає і стає до низки його забезпечених попередників. Вирішувати йому", – написав журналіст.

У АЛЛО розкрили схему ухилення від податків телеграм Плінського

Як працює схема ухилення від податків за допомогою "ФОП"

Замість того щоб створити одну юридичну особу, чесно вести господарську діяльність і сплачувати податки, компанії створюють сотні фізосіб-підприємців, які оформлюють на своїх співробітників, керівників відділень. За рахунок цього велика компанія, як і дрібний бізнес, який потребує підтримки, платить "єдиний" податок, розмір якого коливається від 10% прожиткового мінімуму (перша група) до 5% обігу (третя група).

У результаті бюджет України недоотримує мільярди, а власники великого бізнесу ухиляються від сплати податків.

Так, ініціатива "SaveФОП" кілька днів влаштовувала мітинги під будівлею Верховної Ради з вимогою не вводити облік обігів через касові апарати і програмні РРО. Рух "SaveФОП" очолює Сергій Доротич. "Штаб" протесту організували в готелі "Київ".

За протестами може стояти власник мережі "Епіцентр" Олександр Герега.

Нагадаємо, що з вівторка, 15 грудня, в центрі Києва проходять щоденні масштабні акції руху "SaveФОП" – "СТОП локдаун!" У перший же день на Майдані Незалежності між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

Підприємці вимагали скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу і ухвалити законопроєкти №3853-1.