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"У мене менше!" Зеленський здивувався через зарплати чиновників у Одесі

6.7т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Одеси заслухав доповіді місцевих чиновників, зарплата одного з яких викликала у глави держави здивування.

Відео інциденту опубліковане на одному з YouTube каналів, передають "Українські Новини". Так, на відео можна спостерігати, як президент ставить чиновнику запитання про те, хто йому призначив зарплату. Чиновник відповів, що цим питанням займається профільне міністерство.

Потім Зеленський запитав у чиновника про суму його зарплати.

"А яка у Вас зарплата? 120 тисяч гривень. 120 тисяч на руки? А в мене – 22 тисячі", – обурився Зеленський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський за перші 30 днів на своїй посаді отримав 12 тисяч гривень зарплати.

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Тема
Зарплати в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
видео зарплата
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
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