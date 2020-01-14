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14 січня • оновлено в 15:04
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У МАУ пояснили, як виплатять компенсації сім'ям жертв катастрофи Boeing в Ірані

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Президент МАУ Євген Дихне заявив, що родичам 11 загиблих українців уряд виплатить 200 тисяч гривень компенсації, також повинна бути виплата від страхової компанії і виплата з іранської сторони після того, як будуть завершені всі необхідні процедури.

Однак, за його словами, компенсації – це не швидкий процес. Про це повідомляє lb.ua.

"Направлена нота по дипломатичних каналах – це дуже важливий аспект. Але у нас не повинні бути завищені очікування. Це не швидкий процес. Поки не буде встановлено юридичний факт катастрофи і події, причини, щоб закрити кримінальну справу, не повинні відбуватися ніякі економічні дії", – повідомив Дихне.

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Він зазначив, що страхова компанія повинна виплатити компенсацію всім пасажирам безвідносно громадянства.

"Але з урахуванням тієї юрисдикції, до якої вони належать, тому що в кожній країні різні правила, і в цьому – складність процесу. Я не дуже хочу це коментувати, тому що я, по-перше, не юрист, а по-друге, ми вже знаходимося у правовому процесі, в якому кожне слово буде оцінено", – наголосив Дихне.

Президент МАУ додав, що рейс з Ірану страхувала англійська компанія, проте розкривати назву фірми він відмовився.

Президент МАУ Євген Дихне заявив, що виплата компенсацій – це не швидкий процес

Президент МАУ Євген Дихне заявив, що виплата компенсацій – це не швидкий процес

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

  • Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ та висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

  • Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повністю взяв на себе відповідальність за аварію українського пасажирського лайнера МАУ. Про це заявив командувач Військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде.

  • За його словами, система ППО Ірану сприйняла повітряне судно за крилату ракету.

  • 11 січня, після офіційного визнання Ірану в збиванні українського літака Boeing 737, на вулиці столиці країни Тегерана на знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли тисячі мітингувальників. Активісти, здебільшого молоді люди, озвучили гасла проти уряду.

  • Тим часом спецслужби Ірану почали погрожувати родичам загиблих у збитому літаку МАУ тим, що не повернуть тіла їх близьких. Це нібито трапиться, якщо іранці будуть спілкуватися з перськими ЗМІ, які працюють за кордоном.

  • Крім того, президент Володимир Зеленський пообіцяв у своєму зверненні, що всі винні будуть покарані, а сім'ї загиблих отримають компенсації. Своєю чергою Гончарук озвучив розмір компенсації сім'ям загиблих у Ірані.

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Євген Дихне
Місце
Україна
Тег
МАУ
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