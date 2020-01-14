У МАУ пояснили, як виплатять компенсації сім'ям жертв катастрофи Boeing в Ірані

Президент МАУ Євген Дихне заявив, що родичам 11 загиблих українців уряд виплатить 200 тисяч гривень компенсації, також повинна бути виплата від страхової компанії і виплата з іранської сторони після того, як будуть завершені всі необхідні процедури.
Однак, за його словами, компенсації – це не швидкий процес. Про це повідомляє lb.ua.
"Направлена нота по дипломатичних каналах – це дуже важливий аспект. Але у нас не повинні бути завищені очікування. Це не швидкий процес. Поки не буде встановлено юридичний факт катастрофи і події, причини, щоб закрити кримінальну справу, не повинні відбуватися ніякі економічні дії", – повідомив Дихне.
Він зазначив, що страхова компанія повинна виплатити компенсацію всім пасажирам безвідносно громадянства.
"Але з урахуванням тієї юрисдикції, до якої вони належать, тому що в кожній країні різні правила, і в цьому – складність процесу. Я не дуже хочу це коментувати, тому що я, по-перше, не юрист, а по-друге, ми вже знаходимося у правовому процесі, в якому кожне слово буде оцінено", – наголосив Дихне.
Президент МАУ додав, що рейс з Ірану страхувала англійська компанія, проте розкривати назву фірми він відмовився.
Президент МАУ Євген Дихне заявив, що виплата компенсацій – це не швидкий процес
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ та висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.
Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повністю взяв на себе відповідальність за аварію українського пасажирського лайнера МАУ. Про це заявив командувач Військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде.
За його словами, система ППО Ірану сприйняла повітряне судно за крилату ракету.
11 січня, після офіційного визнання Ірану в збиванні українського літака Boeing 737, на вулиці столиці країни Тегерана на знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли тисячі мітингувальників. Активісти, здебільшого молоді люди, озвучили гасла проти уряду.
Тим часом спецслужби Ірану почали погрожувати родичам загиблих у збитому літаку МАУ тим, що не повернуть тіла їх близьких. Це нібито трапиться, якщо іранці будуть спілкуватися з перськими ЗМІ, які працюють за кордоном.
Крім того, президент Володимир Зеленський пообіцяв у своєму зверненні, що всі винні будуть покарані, а сім'ї загиблих отримають компенсації. Своєю чергою Гончарук озвучив розмір компенсації сім'ям загиблих у Ірані.
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