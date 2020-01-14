У МАУ пояснили, як виплатять компенсації сім'ям жертв катастрофи Boeing в Ірані

Президент МАУ Євген Дихне заявив, що родичам 11 загиблих українців уряд виплатить 200 тисяч гривень компенсації, також повинна бути виплата від страхової компанії і виплата з іранської сторони після того, як будуть завершені всі необхідні процедури.

Однак, за його словами, компенсації – це не швидкий процес. Про це повідомляє lb.ua.

"Направлена нота по дипломатичних каналах – це дуже важливий аспект. Але у нас не повинні бути завищені очікування. Це не швидкий процес. Поки не буде встановлено юридичний факт катастрофи і події, причини, щоб закрити кримінальну справу, не повинні відбуватися ніякі економічні дії", – повідомив Дихне.

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Він зазначив, що страхова компанія повинна виплатити компенсацію всім пасажирам безвідносно громадянства.

"Але з урахуванням тієї юрисдикції, до якої вони належать, тому що в кожній країні різні правила, і в цьому – складність процесу. Я не дуже хочу це коментувати, тому що я, по-перше, не юрист, а по-друге, ми вже знаходимося у правовому процесі, в якому кожне слово буде оцінено", – наголосив Дихне.

Президент МАУ додав, що рейс з Ірану страхувала англійська компанія, проте розкривати назву фірми він відмовився.

Президент МАУ Євген Дихне заявив, що виплата компенсацій – це не швидкий процес

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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