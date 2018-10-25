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''У людей стрес!'' У США вперше за 7 років впав технологічний індекс біржі

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У США індекс біржі високотехнологічних компаній NASDAQ просів сильніше, ніж будь-коли за останні сім років. Судячи з огляду вчорашньої торгової сесії, індекс NASDAQ впав на 329,14 пункту або на 4,43%.

Як зазначає ТАСС, це найбільше падіння NASDAQ з серпня 2011 року. Акції компанії Microsoft на біржі подешевшали на 1,02%, Apple — на 2,62%, а Google — на 4,42%.

"У нас є низка невизначених факторів, що викликає страх. У такій атмосфері люди починають відчувати справжній стрес", — пояснив Джеррі Бракман з інвестиційної компанії First American Trust.

За словами фахівця з інвестицій у Wells Fargo Private Bank Еріка Девідсона, через ситуацію інвестори зараз як на голках.

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"Без сумніву, настрій інвесторів змінився після того, як минулого тижня ми спостерігали волатильність. Настрій і прогнози, судячи з усього, стали більш негативними, принаймні менш оптимістичними", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в серпні на тлі санкцій США обвалився фінансовий ринок.

Місце
США
Об'єкти
AppleGoogleMicrosoft
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