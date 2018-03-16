У Львові хочуть повністю скасувати маршрутки: названо терміни

Транспортна комісія депутатів Львівської міської ради підтримала петицію про повну відмову від приватних перевізників на користь електротранспорту та автобусів.

Згідно з рішенням комісії, повний перехід необхідно здійснити протягом п'яти років. Остаточну відмову від маршруток повинна прийняти міськрада. Імовірно, питання винесуть на розгляд наступного тижня. Про це повідомляє "Новий час".

Представник депутатської комісії Роман Іванців зазначив, що компаніям, які регулюють рух маршруток, може бути запропоновано інше співробітництво. До того ж, водіїв громадського транспорту у Львові вже зараз не вистачає. Крім цього, потрібно буде розробити дорожню карту. Найважливіше в депутатській ініціативи, щоб громадський транспорт був зручним, в тому числі для людей з особливими потребами.

Перший заступник голови Держслужби з безпеки на транспорті В'ячеслав Дідковський розповів, що великі автобуси в містах - це практика європейських країн. На його думку, відмова від маршрутних таксі допоможе розвантажити міську мережу.

Якщо ініціативу підтримає міська рада, Львів стане першим обласним центром України без маршруток. Найближче пленарне засідання Львівської міськради заплановано на 22 березня.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше київська влада пообіцяла до червня 2018 року провести два конкурси для 45 столичних маршрутів.