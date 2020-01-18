У Львові автосервіс оштрафували на пів мільйона гривень за нелегальних працівників

Головне управління Держпраці Львівщини оштрафувало власника автосервісу у Львові на 500 760 грн за чотирьох нелегальних працівників.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУ Держпраці у Львівській області. Повідомляється, що постанову про накладення штрафу на підприємця винесено на підставі абзацу 2 частини 2 статті 265 Кодексу законів про працю України.

За інформацією ZAXID.NET, автосервіс розташований на вул. Шевченка. Неоформлені працівники працювали там слюсарями-механіками. Фахівці проводили перевірку автосервісу ще у листопаді, а сам штраф наклали у січні 2020 року.

Автосервіс Avtoblog.in.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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