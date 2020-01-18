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18 січня • оновлено в 21:06
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У Львові автосервіс оштрафували на пів мільйона гривень за нелегальних працівників

1.4т
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Головне управління Держпраці Львівщини оштрафувало власника автосервісу у Львові на 500 760 грн за чотирьох нелегальних працівників.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУ Держпраці у Львівській області. Повідомляється, що постанову про накладення штрафу на підприємця винесено на підставі абзацу 2 частини 2 статті 265 Кодексу законів про працю України.

За інформацією ZAXID.NET, автосервіс розташований на вул. Шевченка. Неоформлені працівники працювали там слюсарями-механіками. Фахівці проводили перевірку автосервісу ще у листопаді, а сам штраф наклали у січні 2020 року.

Автосервіс

Автосервіс

Avtoblog.in.ua

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Понад 470 тисяч грн: в Україні підвищили штрафи для роботодавців

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що більше половини працездатного населення України працюють нелегально або на заробітках;

  • також "Слуга народу" ухвалила законопроєкт Данила Гетманцева, який у рази знижує штрафи для роботодавців, а деякі санкції і зовсім скасовує, що може призвести до збільшення кількості неоформлених працівників;

  • головного ревізора-інспектора Львівського обласного управління податкової служби затримали за хабар за неоформленого працівника.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна Львів
Тег
штрафы
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