У Луганську знищили трамваї: мережа висміяла провал "ЛНР"

В окупованому Луганську демонтували трамвайні рейки на вулиці Артема. На деяких ділянках доріг трамвайних колій уже немає.

Водночас жителі міста, які підтримували "ЛНР", тепер обурені таким рішенням "влади". Про це у Twitter повідомив блогер Денис Казанський.

"Рух "Луганська гвардія" обурюється знищенням луганського трамвая. "Що залишиться нашим дітям і онукам?"" – запитують професійні новороси. Завдяки вам нічого не залишається. І саме ви в цьому винні", – пише Казанський.

Twitter Денис Казанський

Twitter Денис Казанський

Користувачі мережі також висміяли провал "ЛНР".

"Але винна все одно Україна. Після 2014-го в них Україна винна у всіх бідах", – заявила Tridognight.

"Немає "біндер" – немає рейок. Усе чесно", – іронізує Kyrylo Polishchuk.

Twitter Денис Казанський

Twitter Денис Казанський

Twitter Денис Казанський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на окупованій території Донецької області працівники Єнакіївського металургійного заводу провели мітинги з вимогами погасити заборгованість із заробітної плати. На акцію протесту зібралися працівники кількох цехів.

Також в окупованому Донецьку працівники Донецького металургійного заводу написали лист так званому ватажку "ДНР" Денису Пушиліну через невиплати зарплат.