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У Луганську забили на сполох через проблеми з продуктами

1.6т Читати матеріал російською

В окупованому Луганську виникли проблеми з постачанням фруктів.

Вибір продукції став набагато меншим, а якість помітно впала, оскільки везуть їх з Росії, Криму, а іноді Єгипту, повідомляє "Радіо Донбасс.Реалії".

Переселенка з Луганська Ірина заявила, що купити фрукти на ринку виявилося завданням не з легких. Якщо раніше практично на кожній зупинці були бабусі, які продавали яблука, черешні, полуниці, абрикос, то тепер з цим складніше.

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"Самі розумієте: одна справа везти з тієї ж Станиці. 30 хвилин. Або з Криму і Росії – кілька днів. Вони їх спочатку привозять зеленими, а тут фрукти вже дозрівають. Їсти неможливо. Хочеш нормальне і смачне – або довго шукай, або купуй дорожче", – повідомила вона.

Переселенка також зазначила, що дуже швидко закінчується "сезон" фруктів.

"Не виключаю, що через невелику кількість врожаю в окупованій частині Луганської області, а привізні з Росії і Криму не завжди користуються попитом", – резюмувала вона.

В окупованому Луганську виникли проблеми з постачанням фруктів

В окупованому Луганську виникли проблеми з постачанням фруктів

"Донбасс.Реалії"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вартість овочів піде на спад через збільшення пропозиції вітчизняної продукції.

"Поки за деякими позиціями присутній імпорт, але майже весь імпорт із ранньої продукції витіснить вітчизняне виробництво... До того ж у цьому сезоні посадили більше ранніх овочів, ніж у попередніх роках", – повідомила представниця оптового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

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Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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