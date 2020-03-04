Головна Новини
4 березня • оновлено в 11:35
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

У "ЛНР" шахтарі вимолюють зарплату через критичну ситуацію

Читати матеріал російською

На окупованій території Луганської області шахтарі написали колективне звернення до ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника з проханням виплатити борги із зарплат.

Однак співробітники шахти "Ніканор-Нова" ГУП ЛНР "Центрвугілля" відповіді не отримали, повідомляє у Twitter блогер Денис Казанський.

"Ніканор-Нова" є єдиною працюючою шахтою у Перевальському районі, на ній працюють не тільки жителі міста Зоринська, а й жителі всіх навколишніх селищ. Ситуація з виплатами зарплат сумна – два тижні тому виплатили зарплату за серпень 2019 року", – йдеться у зверненні.

"Шахтарі з Зоринська пишуть Пасічнику, вимолюючи зарплату за минулі роки. Цікаво, святкують вони сьогодні річницю "російської весни"?" – прокоментував ситуацію Казанський.

На окупованій території Луганської області шахтарі написали колективне звернення до ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника

На окупованій території Луганської області шахтарі написали колективне звернення до ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "уряд" так званої Донецької народної республіки ухвалив "постанову" "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів".

У такий спосіб стратегічно важливими в "ДНР" вважаються спиртові настоянки й етиловий спирт, тютюн та його промислові замінники, дорогоцінні метали та вироби з них, годинники, чорні та кольорові метали.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Віктор Калиненко
Особа
Леонід Пасічник
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
21
Смішно
5
Цікаво
16
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Хотели сказать в Киеве? Где Зе издал указ, никаких премий, пока с шахтерами не рассчитаетесь !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Bychkov Anatoliy
Bychkov Anatoliy
- Ничо, ничо - стройнее, подтянутее станут...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Обоз почитаешь, так узнаешь, что шахтеры там с 2014 года без зарплаты сидят.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Беглов Роман
Беглов Роман
Цыбанюк Олег, вроде он не знает. Придуривается падло
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Свинов Xрюкан, Прикинь, лапоть, так и есть))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новини економіки

Топпублікації