У "ЛНР" шахтарі вимолюють зарплату через критичну ситуацію

На окупованій території Луганської області шахтарі написали колективне звернення до ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника з проханням виплатити борги із зарплат.

Однак співробітники шахти "Ніканор-Нова" ГУП ЛНР "Центрвугілля" відповіді не отримали, повідомляє у Twitter блогер Денис Казанський.

"Ніканор-Нова" є єдиною працюючою шахтою у Перевальському районі, на ній працюють не тільки жителі міста Зоринська, а й жителі всіх навколишніх селищ. Ситуація з виплатами зарплат сумна – два тижні тому виплатили зарплату за серпень 2019 року", – йдеться у зверненні.

"Шахтарі з Зоринська пишуть Пасічнику, вимолюючи зарплату за минулі роки. Цікаво, святкують вони сьогодні річницю "російської весни"?" – прокоментував ситуацію Казанський.

Шахтеры из Зоринска пишут Пасечнику, вымаливая зарплату за прошлые годы.



Интересно, празднуют ли они сегодня годовщину "русской весны"? pic.twitter.com/bk3lSA64LY — Денис Казанський (@den_kazansky) March 1, 2020

На окупованій території Луганської області шахтарі написали колективне звернення до ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "уряд" так званої Донецької народної республіки ухвалив "постанову" "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів".

У такий спосіб стратегічно важливими в "ДНР" вважаються спиртові настоянки й етиловий спирт, тютюн та його промислові замінники, дорогоцінні метали та вироби з них, годинники, чорні та кольорові метали.

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