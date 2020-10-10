У "ЛНР" мародери розграбували відділення відомого банку. Фото

Роман Груша Економіка 05:20, 10.10.2020

В окупованому Алчевську Луганської області мародери розграбували відділення колишнього "Укрсиббанку".

"Зловмисників не зупинили ні обшиті металом двері і вікна, ні грати у дверях", – цитує у Twitter блогер Денис Казанський слова місцевих жителів.

Очевидці зазначили, що навколо місця події розкидані чекові стрічки, що ще стало здобиччю мародерів залишається загадкою.

В Алчевську почастішали випадки мародерства і вандалізму
Twitter Денис Казанський
В Алчевську почастішали випадки мародерства і вандалізму
Twitter Денис Казанський

"Алчевськ. Мародери розграбували покинуте відділення" Укрсиббанку". "Русский мир" приніс злидні, беззаконня і здичавіння", – прокоментував інцидент блогер.

В Алчевську почастішали випадки мародерства і вандалізму
Twitter Денис Казанський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на окупованій території Донецької області працівники Єнакіївського металургійного заводу провели мітинги з вимогами погасити заборгованість за заробітною платою. На акцію протесту зібралися працівники кількох цехів.

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