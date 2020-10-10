У 'ЛНР' мародери розграбували відділення відомого банку. Фото

В окупованому Алчевську Луганської області мародери розграбували відділення колишнього "Укрсиббанку".

"Зловмисників не зупинили ні обшиті металом двері і вікна, ні грати у дверях", – цитує у Twitter блогер Денис Казанський слова місцевих жителів.

Очевидці зазначили, що навколо місця події розкидані чекові стрічки, що ще стало здобиччю мародерів залишається загадкою.

"Алчевськ. Мародери розграбували покинуте відділення" Укрсиббанку". "Русский мир" приніс злидні, беззаконня і здичавіння", – прокоментував інцидент блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на окупованій території Донецької області працівники Єнакіївського металургійного заводу провели мітинги з вимогами погасити заборгованість за заробітною платою. На акцію протесту зібралися працівники кількох цехів.